KNAB не усмотрел нарушений в поездке Шлесерса и других депутатов Сейма в Китай

В KNAB агентству LETA сообщили, что завершена ведомственная проверка визита восьми депутатов Сейма в Китай с 12 января по 23 января. В ходе проверки KNAB убедилось, что визит был связан с исполнением обязанностей депутатов Сейма и прошел в соответствии с нормами закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

В рамках своей компетенции KNAB оценило как публично доступную информацию, так и полученную дополнительную информацию. Бюро пришло к выводу, что президиум Сейма, который принимает решения о командировках депутатов, был проинформирован о визите, но не получил заявление о командировке в соответствии с внутренними нормативными актами.

KNAB указало, что несоответствия в порядке подачи заявки на командировку должен оценивать Сейм.

Кроме того, KNAB убедилось, что расходы, связанные с визитом, не были оплачены из государственного бюджета.

Как сообщил ранее лидер ездившей в Китай депутатской группы Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте"), все расходы латвийской делегации покрыло правительство Китая. Поездка, не оформленная как командировка, выразила возмущение некоторых политиков.

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