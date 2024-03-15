Руководитель Swedbank: В будущем нельзя будет открыть счет без вопросов банка к клиенту

"Однако эти позитивные аргументы такого внимания не привлекают. Конечно, могут возникнуть проблемы, которые необходимо анализировать, и да - мы работаем, улучшить опыт клиента при непосредственном взаимодействии с банком, чтобы соответствовать законодательным и нормативным требованиям, но нельзя абсолютизировать, что все плохо", - сказал Менцис.

Также Менцис пояснил, что с 2022 года пакеты санкций поступают не раз в год, а каждый месяц, поэтому банкам пришлось проделать большую работу по обеспечению своей технической и операционной готовности. В этом плане за эти два года сделано немало.

Однако Менцис признал, что одно дело - способность банка выявлять случаи, подпадающие под санкции, а другое - решение работать с тем или иным клиентом, понимая, каков профиль санкций и рисков по борьбе с отмыванием денег (AML). При этом речь не идет о случаях, когда работа не может быть продолжена из-за санкций, потому что это совершенно ясно. Однако если бизнес-модель клиента предполагает повышенные санкции и риск AML, которым сложно управлять, то Swedbank не сможет работать с таким клиентом.

"Мы все-таки универсальный банк, который работает с сотнями тысяч частных лиц и десятками тысяч предприятий. У тех, кто работает в более узких сегментах, возможно, иначе. В то же время нужно понимать, что мы живем в среде, в которой присутствуют риски, и всегда есть вопрос, способны ли сами предприниматели управлять своими рисками и исходящими из них последствиями", - сказал Менцис.

Он выразил удовлетворение тем, что со стороны государства также произошла эволюция, и теперь Служба финансовой разведки станет институтом, который будет консолидировать все вопросы санкций. Раньше были вопросы, которые нужно было решать с МИД, вопросы, которые нужно было решать с таможней, с Банком Латвии. По мнению Менциса, помогает комплексное решение.

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