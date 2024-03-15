Руководитель Swedbank: В будущем нельзя будет открыть счет без вопросов банка к клиенту

В будущем больше нельзя будет открыть счет без вопросов банка к клиенту, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Swedbank Лаурис Менцис.
"Нужно понимать, что было время, когда над нами висел домоклов меч в виде Moneyval и создателей серого списка, и именно поэтому маятник в то время качнулся слишком сильно, потому что не было времени и других вариантов. Все это теперь нормализовалось, поэтому речь идет только об ожиданиях. Если кто-то допускает, что сможет прийти в банк и так, ничего не говоря, сразу же откроет счет, то таких ситуаций больше не будет", - сказал Менцис.
С другой стороны, банки осознают, что им необходимо улучшить коммуникацию и разъяснение того, какая информация потребуется, чтобы предпринимателю было легче заранее подготовить все необходимое, и работа над этим ведется, подчеркнул Менцис.
Он пояснил, что в прошлом году также активно работала парламентская комиссия по расследованию последствий так называемого "капитального ремонта" финансового сектора, где также было высказано много критических замечаний. Когда начались дискуссии о корпоративном подоходном налоге и поддержке ипотечных заемщиков, все это стихло.
Менцис отметил, что можно говорить о anecdotal evidence, то есть о каком-нибудь "сантехнике" депутата или о "крупных инвесторах", которые якобы посетили все банки и с ними никто не разговаривал, и есть факт, скольким компаниям и физическим лицам открыты счета в банках в течение года - а их несколько десятков тысяч.
"Однако эти позитивные аргументы такого внимания не привлекают. Конечно, могут возникнуть проблемы, которые необходимо анализировать, и да - мы работаем, улучшить опыт клиента при непосредственном взаимодействии с банком, чтобы соответствовать законодательным и нормативным требованиям, но нельзя абсолютизировать, что все плохо", - сказал Менцис.
Также Менцис пояснил, что с 2022 года пакеты санкций поступают не раз в год, а каждый месяц, поэтому банкам пришлось проделать большую работу по обеспечению своей технической и операционной готовности. В этом плане за эти два года сделано немало.
Однако Менцис признал, что одно дело - способность банка выявлять случаи, подпадающие под санкции, а другое - решение работать с тем или иным клиентом, понимая, каков профиль санкций и рисков по борьбе с отмыванием денег (AML). При этом речь не идет о случаях, когда работа не может быть продолжена из-за санкций, потому что это совершенно ясно. Однако если бизнес-модель клиента предполагает повышенные санкции и риск AML, которым сложно управлять, то Swedbank не сможет работать с таким клиентом.
"Мы все-таки универсальный банк, который работает с сотнями тысяч частных лиц и десятками тысяч предприятий. У тех, кто работает в более узких сегментах, возможно, иначе. В то же время нужно понимать, что мы живем в среде, в которой присутствуют риски, и всегда есть вопрос, способны ли сами предприниматели управлять своими рисками и исходящими из них последствиями", - сказал Менцис.
Он выразил удовлетворение тем, что со стороны государства также произошла эволюция, и теперь Служба финансовой разведки станет институтом, который будет консолидировать все вопросы санкций. Раньше были вопросы, которые нужно было решать с МИД, вопросы, которые нужно было решать с таможней, с Банком Латвии. По мнению Менциса, помогает комплексное решение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!