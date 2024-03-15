Swedbank снизит лимиты мобильных платежей

Просмотреть существующие платежные лимиты интернет-банка и с 23 мая ознакомиться с новыми лимитами можно будет в разделах "Платежи, счета", "Платежные лимиты и управление пользователями" в интернет-банке Swedbank.

Банк также сообщает, что в случае необходимости перечислить бóльшую сумму денег, лимиты можно будет изменить в интернет-банке Swedbank, позвонив или написав банковское сообщение и подписав изменения в договоре в интернет-банке, или отправившись в какой-либо из филиалов банка.

В Swedbank подчеркивают, что финансовые мошенники все активнее используют самые разнообразные способы получения данных доступа к банковским счетам жителей и выманивания денег.

Один из способов защитить свои средства от мошенников – пересмотреть лимиты платежей в Договоре дистанционного банковского обслуживания, снизив лимиты и адаптировав их к реальным повседневным потребностям, указывает Swedbank.

Swedbank – крупнейший банк Латвии по размеру активов.

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