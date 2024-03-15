Экономист: на низкие пенсии влияет теневая экономика

Как сообщает Diena, следует, однако, учитывать, что, например, помимо пенсии, назначенной в Латвии, эти люди также могут получать пенсию по стажу, накопленному за границей. На эти очень маленькие пенсии приходится 27%, а для некоторых пенсионеров это может составлять целый доход за один месяц.

Следует отметить, что минимальная пенсия по старости с начала этого года составляет 188 евро (при стаже не менее 15 лет). Если стаж больше, то минимальная пенсия определяется путем ее увеличения на 3,42 евро за каждый год работы.

"Высокая доля очень низких пенсий среди новых пенсий, безусловно, является результатом роста теневой экономики, неравенства доходов и широкого использования сокращенных налоговых режимов (налог микропредприятий, авторские вознаграждения). В результате разница в размерах пенсий молодых пенсионеров намного больше, чем была до сих пор", - говорит экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

В прошлом году 25% новых пенсионеров были назначены пенсии в размере 300-500 евро, 22% - 500-700 евро и 25% - более 700 евро.

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