Налоговые декларации: СГД выплатила латвийцам уже более 100 млн евро

С 1 марта Служба государственных доходов (СГД) выплатила за поданные годовые декларации о доходах около 109 миллионов евро, сообщили представители СГД.
СГД сообщает, что 228 338 жителей уже получили переплату по налогам. Всего жители подали в СГД 559 996 годовых деклараций о доходах.
Как сообщалось, с 1 марта этого года жители Латвии могут подавать годовые декларации о доходах за 2023 год для взыскания переплаты по налогам. Декларацию необходимо подавать в электронном виде в СГД на портале eds.vid.gov.lv. СГД возвращает переплату налогов гражданам не позднее трех месяцев с момента подачи декларации.
Ранее в СГД подчеркивали, что торопиться с подачей деклараций о доходах не стоит. Добровольно, для возмещения обоснованных расходов, декларацию можно подать в течение трех лет. Жители, которые обязаны подать декларацию, должны сделать это до 1 июня или, если общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро, до 1 июля.
Жителям, которым нужна помощь в заполнении декларации, предлагается обратиться в любой из более чем 170 единых центров обслуживания клиентов по всей Латвии. После предварительной записи по телефону 671 200 05 поддержку можно получить также очно в восьми центрах обслуживания клиентов СГД. При этом необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту), а также, если человек пользуется интернет-банком, имя пользователя и пароль для подключения к VID EDS.
Получить консультацию по телефону можно также позвонив на консультационный телефон СГД 671 200 00.
При подаче деклараций следует особенно опасаться мошенников, выдающих себя за сотрудников СГД. Чтобы вернуть переплаченные налоги, жителям достаточно заполнить годовую декларацию о доходах, никаких других действий не требуется. Декларацию необходимо заполнить только на сайте eds.vid.gov.lv. СГД не рассылает жильцам текстовые сообщения и электронные письма, не предлагает им вводить свои данные, переходить по незнакомым ссылкам, устанавливать какие-либо программы. Текстовые сообщения, электронные письма и даже звонки с просьбой о таких действиях по взысканию переплаты по налогам являются мошенническими.
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