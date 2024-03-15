Налоговые декларации: СГД выплатила латвийцам уже более 100 млн евро

СГД сообщает, что 228 338 жителей уже получили переплату по налогам. Всего жители подали в СГД 559 996 годовых деклараций о доходах.

Как сообщалось, с 1 марта этого года жители Латвии могут подавать годовые декларации о доходах за 2023 год для взыскания переплаты по налогам. Декларацию необходимо подавать в электронном виде в СГД на портале eds.vid.gov.lv. СГД возвращает переплату налогов гражданам не позднее трех месяцев с момента подачи декларации.

Ранее в СГД подчеркивали, что торопиться с подачей деклараций о доходах не стоит. Добровольно, для возмещения обоснованных расходов, декларацию можно подать в течение трех лет. Жители, которые обязаны подать декларацию, должны сделать это до 1 июня или, если общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро, до 1 июля.