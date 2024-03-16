В Финляндии с сегодняшнего дня запрещено находиться авто с российскими номерами

В отличие от других стран, таких как Латвия и Литва, в Финляндии такие автомобили конфискованы не будут.

Когда такие автомобили будут выявлены, таможенные структуры их задержат, владельцу авто придется уплатить таможенную пошлину и соответствующий налог.

После этого автомобиль придется доставить за пределы Евросоюза (ЕС).

Правда, есть исключения.

В Финляндии смогут остаться автомобили с российскими номерными знаками, принадлежащие студентам, обучающимся в стране, а также подданным России, работающим в Финляндии на договорной основе.

Кроме того, запрет не будет распространяться на автомобили, принадлежащие гражданам ЕС, имеющим в России постоянный вид на жительство, или членам их семей.

Въезд в Финляндию на авто с российскими номерными знаками был запрещен еще 15 сентября.

Было отведено полгода на доставку таких автомобилей за пределы страны.

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