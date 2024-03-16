Эксперты подсчитали, где в Риге больше всего предложений квартир

По сравнению с предыдущим месяцем в феврале предложение квартир на продажу в Риге выросло на 5%, а количество предложений в крупнейших микрорайонах Риги - на 6%, говорится говорится в отчете компании Arco Real Estate.
По сравнению с февралем 2023 года предложение квартир было в целом выше - общее количество предложений квартир было на 19% больше, а предложение квартир в крупнейших жилых районах - на 14% больше, чем год назад.
В отчете говорится, что уровень предложения в феврале был выше, чем в прошлом году в этот период, и превысил отметку 1700.
Обобщая количество предложений квартир в микрорайонах Риги, Arco Real Estate пришла к выводу, что наибольшее количество предложений в феврале было в Пурвциемсе, а наименьшее - в Болдерае.
В прошлом месяце больше всего выросло количество предложений квартир в крупнейших микрорайонах Риги.
Больше всего предложений квартир выросло в Вецмилгрависе - на 22%. В то же время в феврале снизилось предложение квартир в Ильгюциемсе, Межциемсе и Зиепниеккалнсе.
В феврале при анализе количества предложений пропорционально размеру района, т. е. по численности населения, наибольшее количество предложений было констатировано в Межциемсе. В Иманте, напротив, было самое низкое количество предложений в пропорциональном отношении.
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