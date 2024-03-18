Утром в понедельник местами по стране движение осложняют мокрый снег и гололед

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия передвижения, в работах по содержанию дорог принимают участие 68 единиц зимней спецтехники.

На региональных автодорогах движение осложнено в округе Алуксне, Добеле, Огре, Риги, Лиепаи, Талси, Тукумса, Салдуса, Валмиеры, Валки и Вентспилса.

Сохраняются введенные во время недавних осадков и оттепели ограничения по массе на гравийных дорогах. Ограничения по массе транспорта введены на 834 участках гравийных дорог, указывает LVC.

Предприятие также отмечает, что водители должны быть особенно внимательны, выбирая скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими автомобилями. В переменчивых погодных условиях на дорогах может образовываться черный лед.

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