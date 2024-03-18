Разработанный Банком России аналог SWIFT фактически не работает

Созданная Банком России международная система передачи банковской информации и переводов - аналог SWIFT - фактически не работает, и российские кредитные учреждения отказываются от ее использования, учитывая "плохую функциональность и небольшое число зарубежных участников. Об этом газете "Ведомости" сообщила член правления второго по величине банка РФ ВТБ Нина Чаплинская.
По ее словам, созданная в 2014 году после аннексии Крыма "Система передачи финансовых сообщений" (СПФС) фактически не работает. ВТБ даже пытался использовать свою систему, чтобы обмениваться информацией в Китае, Индии и других странах. Однако такой подход дорогой и требует много времени, и поэтому не каждый банк может позволить себе так делать.
Для развития СПФС необходимы действия на уровне государства, показывающие его функциональность, а также привлечение "нормальных участников". Кроме того, политической задачей является подключение к этой системе кредитных учреждений нерезидентов.
Центральный банк указывает, что сейчас к СПФС подключены более 160 нерезидентов из 20 стран. Регулятор не получал жалоб от участников системы, а функциональность системы развивается и совершенствуется, в том числе и принимая во внимание предложения пользователей.
По данным регулятора, поток обмена данными в СПФС в первые три квартала 2023 года измерялся 160 миллионами сообщений, что в 2,7 раза больше, чем за тот же период годом ранее.
"СПФС всего 10 лет, а SWIFT существует уже 50 лет. В течение десяти лет сложно развить столь же хорошую систему, которую половину века создавали ведущие мировые кредитные учреждения", - сказал источник в одном из российских бизнес-объединений.
Он также признал, что зарубежные банки не хотят подключаться к российской системе, опасаясь санкций и вероятности быть отключенными от SWIFT. СПФС - структурное подразделение Центрального банка Росси, и это смущает зарубежные банки, тогда как SWIFT - независимая организация без привязки к какому-либо центробанку.
Чтобы осуществлять международные платежи и расчеты со своими клиентами, российским банкам необходимо сотрудничать или быть подключенными к различным системам платежей и обмена сообщениями. В любом случае это предусматривает открытие корреспондентских счетов. Ранее открытие такого счета занимало 2-3 недели, а теперь требует больше времени, кроме того, нужно считаться с различными неудобствами.
С 2022 по 2024 год в связи с войной в Украине были наложены санкции на более чем 50 российских банков, в том числе на все крупнейшие банки. Они были отключены от SWIFT. Из 13 важнейших банков санкции не введены только против Unicredit и Raiffeisen Bank. Они продолжают осуществлять платежи через SWIFT, но это делается с большими ограничениями и большой комиссионной платой.
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