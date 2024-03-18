Разработанный Банком России аналог SWIFT фактически не работает

По ее словам, созданная в 2014 году после аннексии Крыма "Система передачи финансовых сообщений" (СПФС) фактически не работает. ВТБ даже пытался использовать свою систему, чтобы обмениваться информацией в Китае, Индии и других странах. Однако такой подход дорогой и требует много времени, и поэтому не каждый банк может позволить себе так делать.

Для развития СПФС необходимы действия на уровне государства, показывающие его функциональность, а также привлечение "нормальных участников". Кроме того, политической задачей является подключение к этой системе кредитных учреждений нерезидентов.

Центральный банк указывает, что сейчас к СПФС подключены более 160 нерезидентов из 20 стран. Регулятор не получал жалоб от участников системы, а функциональность системы развивается и совершенствуется, в том числе и принимая во внимание предложения пользователей.

По данным регулятора, поток обмена данными в СПФС в первые три квартала 2023 года измерялся 160 миллионами сообщений, что в 2,7 раза больше, чем за тот же период годом ранее.