В феврале в Латвии была самая низкая инфляция среди стран ЕС

Годовая инфляция в Латвии в феврале составила 0,6%, как и в Дании, и это самый низкий уровень среди стран ЕС. Наиболее высокие показатели инфляция в прошлом месяце зарегистрированы в Румынии (7,1%), Хорватии (4,8%), Эстонии (4,4%), Австрии (4,2%) и Словакии (3,8%). Годовая инфляция в Литве, как и в Финляндии, составила 1,1%.

Потребительские цены в феврале по сравнению с февралем 2023 года выросли во всех странах ЕС.

В ЕС среднегодовая инфляция в феврале составила 2,8%, а в еврозоне - 2,6%.

По сравнению с январем потребительские цены в феврале снизились на 0,6% в ЕС и в еврозоне.

По сравнению с январем потребительские цены в Латвии в феврале выросли на 0,1%, как и в Эстонии и Греции. Месячная инфляция была во всех странах-членах ЕС, кроме Италии, где потребительские цены остались неизменными. Самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в Бельгии (+2,4%), Люксембурге (+1,7%) и Ирландии (+1,1%). Тем временем потребительские цены в Литве выросли на 0,7%

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