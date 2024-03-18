Наступил понедельник - в России подсчитали результаты "выборов", а многие страны уже выступили с их критикой. В Латвии стало известно об обысках в домах россиян, не имеющих разрешения на нахождение в стране, а также о разрушении стены двухэтажного дома, из-за чего изменилось движение трамвая №5. RUS TVNET собирает главные новости понедельника, 18 марта.
Главное за 18 марта ⟩ В Риге обрушилась стена заброшенного дома, изменения в условиях банков и интервью с Даной Бйорк
Новости Латвии:
В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции, что создает опасность. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.
Утром в понедельник, 18 марта, в Риге на улице Даугавгривас с рельсов сошел вагон грузового поезда, сообщает Государственная полиция.
В воскресенье, 17 марта, в третий и последний день так называемых президентских "выборов" в России, во многих странах мира прошел митинг "Полдень против Путина". Состоялся он и в Латвии: в 12:00 у посольства собрались как протестующие, так и те, кто планировал голосовать за другого кандидата, а не за кремлевского диктатора Владимира Путина. TVNET пообщался как с избирателями, так и с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором издания "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.
В минувшую пятницу Государственная пограничная охрана (ГПО) провела проверки по месту жительства 55 граждан РФ, у которых с 3 сентября прошлого года нет легального статуса в Латвии, сообщили в ГПО.
За рубежом:
После обработки более 100% протоколов на выборах президента Владимир Путин набирает 87,28% голосов, сообщает Центризбирком России. Явка на выборах составила 77,44%.
В непосредственном тылу нынешней линии фронта Украина быстро строит мощную линию обороны, чтобы остановить возможный прорыв российских войск, сообщает Rus.Postimees.
Украинская армия заочно приговорила к 12 годам тюрьмы 15 солдат российской армии за совершенные военные преступления в селе Ягодное Черниговской области. Теперь к этим показаниям добавилось и исследование украинских журналистов о человеке, который отдал приказ почти полтора месяца держать почти 400 жителей поселка в школьном подвале и пытать, сообщают в передаче De Facto на Латвийском телевидении Ина Страздиня и Айгар Ковалевскис.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с "переизбранием" на должность президента, подтвердили в бюро Штайнмайера газете Tagesspiegel, пишет dpa.
Интересное чтиво:
В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк, которая рассказала о политических темах в репертуаре театра, визите президента Латвии Эдгара Ринкевича, а также о важности диалога между людьми.
Несмотря на то, что в Латвии работают 13 банков, или, точнее говоря, девять коммерческих банков и филиалы четырех иностранных банков, ведущая четверка остается неизменной годами: крупнейшие банки в Латвии - это Swedbank, SEB banka, Luminor Bank и Citadele banka. TVNET опросил "большую четверку", чтобы выяснить, какие изменения в услугах или прейскуранте запланировали банки в этом году.
С 18 марта в латвийском кинопрокате - документальный фильм Антры Цилинской и Анны Видулеи "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени" об одном из главных кинематографистов в истории Латвии. Почему этот фильм нужно смотреть не только любителям документального кино - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Даже те, кто не следит активно за британской королевской семьей в повседневной жизни, недавно заметили в социальных сетях несколько постов, которые заставляют задуматься - что же происходит с принцессой Уэльской Кэтрин?
В самом центре Риги, на тихой улице Альфреда Калниня, находятся заведения, где царит настоящая свобода сексуальности. "Мы как терапевты, к которым люди приходят, чтобы освободить свой разум и реализовать свои фантазии", - говорит их владелец Роландс. LGBTQI+ клуб TOP Club Riga недавно отпраздновал свой семилетний юбилей, в честь которого прошла зажигательная вечеринка. Там же работает гей-фетиш-клуб Bunker Cruising Bar, куда женщинам не так-то просто попасть - разве что по субботам, когда бывают свингерские вечера. Давайте заглянем за закрытые двери!
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