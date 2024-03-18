Главное за 18 марта ⟩ В Риге обрушилась стена заброшенного дома, изменения в условиях банков и интервью с Даной Бйорк

В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции, что создает опасность. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания , создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.

В воскресенье, 17 марта, в третий и последний день так называемых президентских "выборов" в России, во многих странах мира прошел митинг "Полдень против Путина". Состоялся он и в Латвии: в 12:00 у посольства собрались как протестующие, так и те, кто планировал голосовать за другого кандидата, а не за кремлевского диктатора Владимира Путина. TVNET пообщался как с избирателями, так и с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором издания "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.