Pasažieru vilciens пока не называет точную сумму штрафа за дефекты новых электропоездов

Pasažieru vilciens (PV) пока не может назвать точную сумму штрафа, который будет применен к чешской компании Škoda Vagonka за дефекты новых электропоездов, выявленные во время гарантийного срока, сообщили агентству LETA в PV.
Как пояснили в PV, продолжается не только прием заявок на гарантийный ремонт, но и процесс оценки и согласования поданных претензий, поэтому точную сумму штрафа, согласованную обеими сторонами, PV в настоящее время назвать не может.
Новые поезда после ввода в эксплуатацию имеют гарантию сроком на 2,5 года, в течение которых заказчик может фиксировать технические недостатки, если они появляются, и обращаться к производителю за гарантийным ремонтом в установленные договором сроки.
Как сообщает PV, в настоящее время пассажирские перевозки осуществляют 16 новых электропоездов, два из которых находятся в резерве, а один состав проходит динамические испытания.
Как сообщалось, PV и Škoda Vagonka подписали соглашение о продлении сроков поставки новых электропоездов до конца лета этого года. На данный момент PV получило 17 из 32 заказанных поездов.
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