Силиня: если марганцевая руда не будет включена в санкции ЕС, будем искать другие решения

Если Латвии не удастся добиться включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкционный список Европейского союза (ЕС), правительство будет искать другие решения, заявила во вторник премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров.
Она напомнила, что в четверг и пятницу состоится заседание Евросовета, на котором будут обсуждаться также санкции против России. Латвия подаст предложение включить в 14-й пакет санкций марганцевую руду и оксид алюминия. Силиня отметила, что первая реакция лидеров ЕС на это предложение не была негативной, но предстоят дебаты.
Отвечая на вопрос, может ли правительство принять решение на национальном уровне, Силиня сказала, что было бы лучше, если бы Европейская комиссия и ЕС сумели быстро принять 14-й санкционный пакет на одинаковых условиях по всей Европе. В то же время, если на европейском уровне не удастся достичь соглашения, будет вестись поиск других решений.
"Цель - не поставлять в Россию компонент, который помогает ее экономике и военной промышленности. Мы отреагировали на это сразу, потребовав принять решение на европейском уровне. (...) Мы не будем ждать долгих дискуссий и потребуем, чтобы это произошло как можно скорее. Если будет задержка, будем действовать на национальном уровне", - сказала Силиня.
Премьер отметила, что у нее нет полной картины того, какие еще транзитные грузы могут использоваться Россией в военных целях, но она попросила министерства подготовить такую информацию. В то же время она считает, что подобный подход недостаточно эффективен, и европейским лидерам в ближайшее время следует обсудить торговлю с Россией и Беларусью в целом.
"Было бы лучше всем вместе в Европе решить, что мы делаем стратегически с перевозками и торговлей с Россией и Беларусью", - сказала Силиня.
"Эти вопросы стоят в моей повестке дня. Мы работаем над этим и очень неудобны коллегам, которые не хотят решать их немедленно", - добавила премьер.
Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета Postimees, часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.
Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.
По данным Postimees, из 2 млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.
Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.
Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.
ГАО Latvijas dzelzceļš ранее выразило готовность выполнить любые дальнейшие решения правительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!