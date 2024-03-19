Силиня: если марганцевая руда не будет включена в санкции ЕС, будем искать другие решения

"Было бы лучше всем вместе в Европе решить, что мы делаем стратегически с перевозками и торговлей с Россией и Беларусью", - сказала Силиня.

"Эти вопросы стоят в моей повестке дня. Мы работаем над этим и очень неудобны коллегам, которые не хотят решать их немедленно", - добавила премьер.

Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета Postimees, часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.

Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.

По данным Postimees, из 2 млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.

Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.

Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.

ГАО Latvijas dzelzceļš ранее выразило готовность выполнить любые дальнейшие решения правительства.

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