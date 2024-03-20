Силиня: "Если отпустить шпиона, это опасно для Латвии"

В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьму заключен не был. Как стало известно передаче, вероятно, он сбежал из Латвии и находится в России.

Согласно отчету о деятельности Службы государственной безопасности за прошлый год, Фролов занимался строительным бизнесом в России, а в Латвии работал в IТ-компании. Он шпионил для российского ГРУ, передавая российской разведке информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, объектах военной логистики, стратегически важных объектах на территории Латвии, развитии обороноспособности и научного сектора, а также о текущих внутриполитических процессах.

Силиня: в запрете экспорта продуктов в Россию "мы бежим позади", и это неэффективно

В настоящее время в запрете экспорта продуктов в Россию "мы бежим позади", и это неэффективно, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд".

Она отметила, что Латвия часто берет на себя роль лидера по включению объектов в санкционный список, и марганцевая руда не является исключением. "Результат будет", - пообещала премьер-министр, добавив, что не стоит думать, что это немедленно остановит военную промышленность России. Это станет возможным только тогда, когда все европейские страны поймут, что марганцевая руда используется не только в сельском хозяйстве, но и в военной индустрии.