Силиня: "Если отпустить шпиона, это опасно для Латвии"

Премьер-министр Эвика Силиня обеспокоена тем, способны ли суды видеть "общую картину" в делах о шпионаже в пользу России.
В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 премьер отметила, что органы безопасности выполняют сложную работу, выявляя иностранных шпионов в стране. Если спецслужбы обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, попросила применить к подозреваемым меры пресечения, а суды выпускают их на свободу под залог, то "к судебной системе возникают большие вопросы, видят ли они общую картину".
"Если отпустить шпиона на свободу, это крайне опасно для безопасности Латвии", - сказала она.
Силиня согласилась с мнением генерального прокурора Юриса Стуканса о том, что судебные органы должны смотреть на проблему шире, а не только строго следовать букве закона.
Как сообщалось, Рижский городской суд объявил в розыск Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Ранее программа Nekā personīga на телеканале TV3 сообщила, что Фролов сбежал из Латвии.
Фролов был арестован по подозрению в шпионаже, но в мае 2022 года следственный судья Бирута Хоруна отпустила его под залог в 30 000 евро. В то время Фролов публично сожалел о содеянном.
В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьму заключен не был. Как стало известно передаче, вероятно, он сбежал из Латвии и находится в России.
Согласно отчету о деятельности Службы государственной безопасности за прошлый год, Фролов занимался строительным бизнесом в России, а в Латвии работал в IТ-компании. Он шпионил для российского ГРУ, передавая российской разведке информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, объектах военной логистики, стратегически важных объектах на территории Латвии, развитии обороноспособности и научного сектора, а также о текущих внутриполитических процессах.
Силиня: в запрете экспорта продуктов в Россию "мы бежим позади", и это неэффективно
В настоящее время в запрете экспорта продуктов в Россию "мы бежим позади", и это неэффективно, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд".
Она отметила, что Латвия часто берет на себя роль лидера по включению объектов в санкционный список, и марганцевая руда не является исключением. "Результат будет", - пообещала премьер-министр, добавив, что не стоит думать, что это немедленно остановит военную промышленность России. Это станет возможным только тогда, когда все европейские страны поймут, что марганцевая руда используется не только в сельском хозяйстве, но и в военной индустрии.
Если Латвия запретит экспорт марганцевой руды, она будет поступать в Россию через другие страны, поэтому нужно информировать их о позиции Латвии, сказала Силиня.
Если общую позицию согласовать не удастся, вопрос "будет решаться здесь", делая "все, что в наших силах", сказала премьер, добавив, что самым эффективным способом было бы всем вместе договориться о запрете на экспорт руды.
Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета Postimees, часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.
Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.
По данным Postimees, из 2 млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.
Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.
Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.
VAS Latvijas dzelzceļš ранее выразило готовность выполнить любые дальнейшие решения правительства.
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