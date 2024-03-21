Математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России

Физик Сергей Шпилькин еще в начале 2010-х предложил метод отделения объема честных голосов от сфальсифицированных по открытым данным с участков, которые публикует ЦИК. Результаты голосования он сравнивал с кривой Гаусса, или нормальным распределением — оно характерно для случайных процессов, то есть честного голосования.

На двумерной диаграмме распределение УИКов по явке и результату кандидата должно выглядеть как одно симметричное, округлое пятно. Выборы 2024 года — первые, на которых нормальное распределение голосов было фактически стерто. В результате фальсификаций одновременно повышаются явка и итоговый процент голосов за кандидата от власти. Если по одной оси продолжить явку, а на другой — процент за Путина, то вместо пятна получается «хвост кометы».

«Честное» пятно голосов на последних президентских выборах практически или полностью отсутствует в 41 регионе России, рассчитала «Новая газета Европа». Еще в пяти регионах за Владимира Путина вбросили более трети голосов, следует из их анализа.

Члены ЦИК в 2018 году возражали против оценки российских выборов по кривой Гаусса, настаивая, что этот метод вообще не подходит для оценки голосования. Элла Памфилова настаивала, что европейские выборы тоже не пройдут такую проверку. Впрочем, журналисты «Медузы» (признана в РФ «иноагентом») тогда проанализировали выборы в Германии и Франции этим же методом, и кривая Гаусса там вполне получилась.

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