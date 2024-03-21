Утром в четверг, 21 марта, Россия ракетами обстреляла Киев, в столице и области была объявлена воздушная тревога, сообщает Русская служба ВВС.
Воздушные силы армии Украины сообщили, что ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Житомирской и Ровенской областей, постоянно меняли курс и в итоге полетели на Киев
"Зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева", - сообщили в пять часов утра воздушные силы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах города на жилые дома, предприятия, детский сад и автомобили упали обломки российских ракет.
В Святошинском районе обломки упали на детский сад и жилой дом, там пострадала женщина.
В Шевченковском районе загорелись машины и квартира в жилом доме, пострадали три человека.
В Подольском районе обломки упали на территории двух предприятий. Также произошел пожар в трансформаторной подстанции, в двухэтажном нежилом здании, загорелась крыша жилого дома.
Всего, по словам Кличко, пострадали десять человек.
"До 10 увеличилось количество пострадавших. Двух из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо - в Святошинском", - сообщил он в Telegram.
В свою очередь глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что в ходе ракетной атаки на Киев в ночь на четверг было сбито порядка 30 ракет.
"После паузы в 44 дня враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ", - сообщил он, отметив, что воздушная тревога продолжалась три часа.
"После сложных маневров в соседних областях ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические", - добавил Попко.
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