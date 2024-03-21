Воздушные силы армии Украины сообщили, что ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Житомирской и Ровенской областей, постоянно меняли курс и в итоге полетели на Киев

"Зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева", - сообщили в пять часов утра воздушные силы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах города на жилые дома, предприятия, детский сад и автомобили упали обломки российских ракет.

В Святошинском районе обломки упали на детский сад и жилой дом, там пострадала женщина.

В Шевченковском районе загорелись машины и квартира в жилом доме, пострадали три человека.

В Подольском районе обломки упали на территории двух предприятий. Также произошел пожар в трансформаторной подстанции, в двухэтажном нежилом здании, загорелась крыша жилого дома.

Всего, по словам Кличко, пострадали десять человек.