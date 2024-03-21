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В пятницу ожидаются дожди и ветер

rus.tvnet.lv/LETA
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Собака на пешеходном переходе в дождь
Собака на пешеходном переходе в дождь Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 22 марта, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями, прогнозируют синоптики.

Днем в Курземе, а позже на остальной территории страны юго-западный ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода, временами с дождем. Южный, юго-западный ветер вечером в пятницу усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +4 градусов ночью до +6 градусов днем.

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