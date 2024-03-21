Эксперт: в этом году ожидается заметный рост реальных зарплат

В целом же Страутиньш ожидает, что 2024-й окажется для экономики тихим годом: ВВП будет расти медленно, в экспорте, скорее, наблюдается стагнация, инфляция почти на нуле. При этом возможна даже небольшая дефляция. Поэтому зарплаты - едва ли не единственный показатель, который будет быстро меняться.

"В целом мир и спокойствие. Конечно, это не предел мечтаний, хочется, чтобы экономика росла побыстрее, но придется немножко подождать", - сообщил экономист.

Рассуждая об инфляции, Страутиньш заметил, что ее в Латвии почти нет. "Самый высокий уровень цен в Латвии до этого момента был зафиксирован в мае прошлого года. Я бы сказал, что может пройти еще несколько лет до момента, прежде чем тот уровень будет превышен", - заявил он.

При этом это не значит, что рост цен последних лет исчезнет. По словам эксперта, средний уровень потребительских цен сейчас примерно на треть выше, чем до пандемии Covid-19, и возвращение к прежним показателям не представляется возможным. Однако и о росте цен можно на какое-то время забыть. Среди продуктов и услуг, которые сейчас в Латвии стоят дешевле, чем год назад, эксперт назвал газ, электричество и молочные продукты.

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