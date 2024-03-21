Эксперт: в этом году ожидается заметный рост реальных зарплат

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в передаче "Домская площадь" на Rus.LSM.lv рассказал, что экономика Латвии в 2024 году почти не будет расти, однако это не касается зарплат. С учетом почти нулевой инфляции это значит, что реальные доходы многих латвийцев должны довольно существенно вырасти.
"Экономика Латвии в этом году будет развиваться медленно. Мы ожидаем, что рост ВВП будет чуть больше процента. В следующем году, если не будет новых глобальных катастроф, можно надеяться на 3%", - сказал Страутиньш перед презентацией экономического обзора, подготовленного банком Luminor.
По словам эксперта, сейчас ситуация для экономики Латвии довольно неблагоприятная: на экспортных рынках продолжается спад, чувствуется влияние войны. Однако, полагает он, в течение года возможны и улучшения, которые уже в 2025-м отразятся на макроэкономических показателях.
"Но и в этом году будут приятные новости. В частности, будет сильный рост реальных зарплат, что для большинства людей является самым важным показателем. До этого у нас был 2022-й, когда ВВП вырос довольно сильно, но реальные зарплаты упали. Так бывает. А в этом году рост благосостояния будет довольно ощутимым, потому что [при увеличении зарплат] цены почти не будут меняться", - рассказал собеседник передачи.
В 2023 году средняя брутто-зарплата выросла почти на 12% - до 1537 евро в месяц, однако из-за инфляции рост реальной зарплаты оказался много меньше.
В целом же Страутиньш ожидает, что 2024-й окажется для экономики тихим годом: ВВП будет расти медленно, в экспорте, скорее, наблюдается стагнация, инфляция почти на нуле. При этом возможна даже небольшая дефляция. Поэтому зарплаты - едва ли не единственный показатель, который будет быстро меняться.
"В целом мир и спокойствие. Конечно, это не предел мечтаний, хочется, чтобы экономика росла побыстрее, но придется немножко подождать", - сообщил экономист.
Рассуждая об инфляции, Страутиньш заметил, что ее в Латвии почти нет. "Самый высокий уровень цен в Латвии до этого момента был зафиксирован в мае прошлого года. Я бы сказал, что может пройти еще несколько лет до момента, прежде чем тот уровень будет превышен", - заявил он.
При этом это не значит, что рост цен последних лет исчезнет. По словам эксперта, средний уровень потребительских цен сейчас примерно на треть выше, чем до пандемии Covid-19, и возвращение к прежним показателям не представляется возможным. Однако и о росте цен можно на какое-то время забыть. Среди продуктов и услуг, которые сейчас в Латвии стоят дешевле, чем год назад, эксперт назвал газ, электричество и молочные продукты.
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