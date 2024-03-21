ЕС восстановит таможенные тарифы на импорт украинской сельхозпродукции

Предстоящие выборы в Европейский парламент и массовые крестьянские протесты в Европе заставляют многих политиков выбирать между поддержкой Украины и ее импорта зерна или поддержкой собственных фермеров, которые выступают против этого.

Во вторник, 19 марта, переговорщики из Евросовета и Европарламента согласовали план восстановления таможенных тарифов. Соглашение распространяется на яйца, птицу, сахар, кукурузу, овес, крупу и мед.

На прошлой неделе Европейский парламент внезапно проголосовал за еще несколько ограничений на украинский импорт. Среди избирателей были депутаты как от фракции Народной партии, так и консерваторы из Польши и Франции.

В ходе вчерашних переговоров удалось защитить главное - украинское зерно - от давления Польши и Франции. Латвийские члены Европарламента обещают поддержать этот хрупкий компромисс, но сложно сказать, наберет ли он достаточно голосов.

Отмененная таможенная пошлина продолжит применяться к импорту пшеницы. Согласно предварительной договоренности, эти правила будут действовать до июня 2025 года.

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