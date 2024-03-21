Не ждали: инфляция в Латвии и мире идет вниз

Самая важная причина падения инфляции - это та же самая причина, которая когда-то подняла стоимость жизни в мире. Это действия инвесторов на товарных биржах. В момент, когда мировая экономика возобновила рост после ослабления пандемии Covid-19, а финансовые рынки были наводнены деньгами, инвесторы массово скупали сырьевые контракты, и этот процесс продолжился с еще большей энергией после вторжения России в Украину.

В результате цены на некоторые сырьевые товары, такие как природный газ, достигли беспрецедентно высокого уровня, что в конечном итоге привело к массовому всплеску инфляции. Однако со временем деловые круги обнаружили, что мировая экономика зависит от российского сырья в меньшей степени, чем считалось ранее.

Кроме того, когда поставщики из других стран подтвердили свою способность восполнить дефицит, паническая покупательская активность прекратилась. В результате во второй половине 2022 года цены на сырье начали падать.

Это создало благоприятные условия для начала снижения инфляции. В Латвии, как и в большинстве стран мира, двумя основными движущими силами инфляции являются цены на энергоносители и продукты питания.

Следует отметить, что цены на энергоресурсы влияют не только на стоимость отопления и электроэнергии, но и на транспортные расходы. Оглядываясь назад на события с момента начала развязанной Кремлем войны, можно сказать, что хорошей новостью является отсутствие роста цен на нефть и газ.

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