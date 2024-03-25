Сколько миллионов евро теряет Латвия от интернет-пиратства?

Латвийские фильмы и сериалы периодически попадают на российские пиратские сайты, которые не платят создателям авторских отчислений. Для латвийской аудиовизуальной отрасли это означает потери десятков миллионов евро. Об этом программе "ТЧК" на Rus.LSM рассказала руководитель общества "За легальное содержание" (Par legālu saturu) Гунта Лидака, сообщает портал Rus.LSM.
По словам Гунты Лидаки воровство в цифровой среде не отличается от обычной кражи.
"Я ворую интеллектуальную собственность - может быть, у ваших коллег, которые создали какой-то сериал, фильм…
Потому что мы очень часто видим, что на российском пиратском рынке появляются наши местные, латвийские сериалы и фильмы. С соответствующих сайтов можно посмотреть фильм, и авторы за это ничего не получают", - отметила она.
Гунта Лидака рассказала, что профессор Арнис Саука иногда производит расчеты как пиратство влияет на аудиовизуальную отрасль.
"По последним цифрам, которые были в конце 2021-го - начале 2022 года. Он посчитал, что убытки в аудиовизуальной отрасли в Латвии составляют от 30 млн. евро до 45 млн. евро. Мы видим, сколько не хватает кинопродюсерам, телевизионщикам для создания какого-то контента. Эта цифра большая, и это нас волнует, потому за эти деньги можно было сделать много хороших вещей и дать аудитории новый качественный контент. Очень обидно, что мы ничего не можем сделать, чтобы эти цифры изменились", - поделилась Лидака.
По ее словам, профессор Саука уверен, что в ближайшее время ситуация не поменяется.
Лидака также отметила, что Латвия в "европейской статистике является одними из самых больших пиратов", и выразила убеждение, что исследования потерь от пиратства должны проводиться регулярно.
"Нам нужны данные, чтобы было от чего отталкиваться, измерять, насколько улучшается или ухудшается ситуация.
Это задача и Министерства финансов и Министерство культуры - сделать так, чтобы эти исследования были. Но есть надежда, что Министерство культуры нас услышало и что будут новые цифры", - сказала Лидака в программе "ТЧК" на Rus.LSM.
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