Сколько миллионов евро теряет Латвия от интернет-пиратства?

Потому что мы очень часто видим, что на российском пиратском рынке появляются наши местные, латвийские сериалы и фильмы . С соответствующих сайтов можно посмотреть фильм, и авторы за это ничего не получают", - отметила она.

"По последним цифрам, которые были в конце 2021-го - начале 2022 года. Он посчитал, что убытки в аудиовизуальной отрасли в Латвии составляют от 30 млн. евро до 45 млн. евро. Мы видим, сколько не хватает кинопродюсерам, телевизионщикам для создания какого-то контента. Эта цифра большая, и это нас волнует, потому за эти деньги можно было сделать много хороших вещей и дать аудитории новый качественный контент. Очень обидно, что мы ничего не можем сделать, чтобы эти цифры изменились", - поделилась Лидака.