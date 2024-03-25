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Полиция ищет мужчину, последний раз его видели в ночном клубе

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Пропавший мужчина
Пропавший мужчина Фото: Roberts Miksons.

Государственная полиция разыскивает пропавшего Роберта Миксонса, 1992 года рождения.

Последний раз мужчину видели 24 марта этого года около 05:00 утра в ночном клубе Latvijas 1. Rokkafejnīca на улице Марсталю, 2/4 в Риге, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю безрукавку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белую спортивную обувь Nike. У мужчины была поясная сумка Nike цвета хаки.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

Фото: Roberts Miksons.

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