Видео ⟩ Какие латвийские компании помогают поставлять марганцевую руду в Россию

Собранная De facto информация указывает на то, что LDz Loģistika, другое дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš, действовало в качестве экспедитора или грузоотправителя марганцевых грузов на территории Латвии. В Latvijas Dzelzceļš подчеркивают, что ни одна из ее дочерних компаний не имела договоров с упомянутым Челябинским заводом.

"Такую конкретную информацию [о LDz Loģistika] я слышу впервые. До сих пор у меня была информация, что LDz Cargo является одним из перевозчиков, с долей 5-6% в общем объеме перевозок. Обязательно проверю эту информацию. Но здесь, конечно, под руководством Министерства иностранных дел, в рамках процесса контроля за стратегическими товарами, необходимо определить, являются ли эти грузы двойного назначения, могут ли они попасть в распоряжение российской военной промышленности", - отметил министр сообщения Каспар Бришкенс.

На фоне общественного возмущения по поводу поставок марганцевой руды в Россию министр финансов Арвил Ашераденс поспешил заявить, что Латвия в одиночку может остановить перемещение марганцевой руды как товара двойного назначения. Но через несколько дней, после обсуждения в коалиции, на стол легла другая идея. Латвия призывает другие страны ЕС включить марганцевую руду и оксид алюминия в следующий раунд санкций.