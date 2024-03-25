Видео ⟩ Какие латвийские компании помогают поставлять марганцевую руду в Россию

Пока политики все еще говорят о возможных санкциях в отношении марганцевой руды, решение России национализировать крупнейшего получателя руды - Челябинский электрометаллургический комбинат - заметно повлияло на движение этого груза через Латвию. Из-за санкций, введенных против России, латвийские компании теперь испытывают проблемы с обработкой грузов, связанных с этим комбинатом, заключает программа LTV De facto. Однако это не единственный завод в России, получающий марганцевую руду через Латвию.
Представитель компаний, работающих в латвийских портах, подтверждает, что промежуточное сотрудничество с Челябинским электрометаллургическим комбинатом фактически уже завершилось.
"Когда мы разговаривали с терминалами, которые отправляли эти грузы конкретному получателю, они в основном подтвердили, что этот бизнес закончен.
Там, я думаю, последние составы вагонов уходят или уже ушли, и понятно, что в этот момент ни один банк не будет готов проводить операции с российским правительством", - сказал член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янис Касалис.
Владелец Челябинского комбината Юрий Антипов был задержан российскими силовыми структурами в феврале. Против него возбудили дело о мошенничестве. Три принадлежащих ему завода в Челябинске были национализированы. Причина - приватизация в 90-е годы прошла нелегально.
Российские СМИ, освещая это событие, упомянули о связи предприятия с российским оборонно-промышленным комплексом.
"Сплавы используются при производстве высококачественной стали, используемой в военной технике, авиационных двигателях и снарядах", - сказано в одной из новостей в российских СМИ.
Крупнейшим добытчиком марганцевой руды, продукция которой шла в Россию через Латвию, является компания UMK, частично принадлежащая российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Компания базируется в Калахари в Южной Африке, где добывается 80% мировой марганцевой руды.
Как сообщают южноафриканские и международные СМИ, партнеры Вексельберга по этому бизнесу тесно связаны с правящей партией ЮАР. Вексельберг включен в санкционные списки США, Великобритании и ряда других стран, но не Евросоюза. У него не контрольный пакет в компании UMK, а 49%, что позволяет самой компании избежать санкций США.
"Что касается Вексельберга или других лиц, то я вам не скажу, каков процент и с каких рудников, потому что в Южной Африке много разных рудников. Насколько мне известно, вопросов у таможни не возникало, ни один груз в этом потоке не задерживался", - сказал Янис Касалис о поставках марганцевой руды с рудников, которые принадлежат Вексельбергу.
Марганцевую руду транспортировали в Россию по железной дороге через порты Риги и Вентспилса еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако именно в 2022 году объемы увеличились, превысив миллион тонн. В прошлом году они увеличились почти до полутора миллионов тонн.
Информация программы De facto собранная из портов, баз данных и многочисленных источников в отрасли, говорит о том, что в последние годы лидером по перевалке марганцевой руды является Вентспилсский торговый порт.
Его контролирует швейцарец Рудольф Мерони. Он управляет частью компании как хранитель имущества, арестованного в рамках уголовного дела Айвара Лембергса. Марганцевую руду также складировал Rīgas Ogļu termināls, который частично принадлежит семьям бывшего премьер-министра Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнарса Шлесерса.
Компании BLC, Alfa Shipping Company, SRR Logistics un LDz Loģistika также занимались транзитом марганцевой руды в Россию.
Поскольку у этих компаний нет собственных терминалов, то для перевалки использовались Stena Line Ports Ventspils, Eurohome Latvija, KS Terminal и Rīgas Centrālais termināls.
Два металлургических завода в России - Косогорский и Саткинский - принадлежат совладельцу терминала Man-Tess Евгению Иванову. Марганцевую руду к ним также привозят через Латвию. Однако Man-Tess не перегружала эти грузы, утверждают в терминале.
Ни одна из вовлеченных портовых компаний не откликнулась на приглашения на интервью. Stena Line Ports Ventspils письменно ответила, что соблюдает установленные санкции и примет во внимание изменения, если они будут введены. KS Terminal также пояснила в письменном ответе, что соблюдает санкции, оказывает услуги логистической компании и не имеет договоров с компаниями в России. Аналогичное заявление в середине марта сделало Rīgas Ogļu termināls.
Latvijas dzelzceļš, дочернее предприятие LDz Cargo в прошлом году также перевозила партии марганцевой руды, хотя и в гораздо меньшем объеме.
"По закону наши дочерние компании должны действовать как хорошие и заботливые управляющие. В первую очередь это принципы долгосрочной финансовой рентабельности. Если нет обоснованных законом ограничений, то такое сотрудничество осуществляется", - сказал неделю назад Латвийскому телевидению генеральный директор Latvijas Dzelzceļš Риналд Плявниекс.
Собранная De facto информация указывает на то, что LDz Loģistika, другое дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš, действовало в качестве экспедитора или грузоотправителя марганцевых грузов на территории Латвии. В Latvijas Dzelzceļš подчеркивают, что ни одна из ее дочерних компаний не имела договоров с упомянутым Челябинским заводом.
"Такую конкретную информацию [о LDz Loģistika] я слышу впервые. До сих пор у меня была информация, что LDz Cargo является одним из перевозчиков, с долей 5-6% в общем объеме перевозок. Обязательно проверю эту информацию. Но здесь, конечно, под руководством Министерства иностранных дел, в рамках процесса контроля за стратегическими товарами, необходимо определить, являются ли эти грузы двойного назначения, могут ли они попасть в распоряжение российской военной промышленности", - отметил министр сообщения Каспар Бришкенс.
На фоне общественного возмущения по поводу поставок марганцевой руды в Россию министр финансов Арвил Ашераденс поспешил заявить, что Латвия в одиночку может остановить перемещение марганцевой руды как товара двойного назначения. Но через несколько дней, после обсуждения в коалиции, на стол легла другая идея. Латвия призывает другие страны ЕС включить марганцевую руду и оксид алюминия в следующий раунд санкций.
Два наиболее частых аргумента, почему Латвия не может сама перекрыть поток марганцевой руды на российские заводы, заключаются в следующем: грузы найдут обходной путь, и запрет плохо скажется на экономике. Последнее обстоятельство произойдет, даже если Евросоюз согласится ввести санкции. Поэтому приходится делать вывод, что политики сейчас просто выигрывают время и не дают соседним странам возможности заработать.
Оценки влияния запрета марганцевой руды на латвийскую экономику являются приблизительными. Министр экономики Виктор Валайнис упоминает несколько миллионов потерянных портовых сборов и более 10 миллионов евро убытков железной дороги. Также ущерб в размере 20-25 евро за тонну понесут портовые компании, которые не согласны с санкциями на марганцевую руду.
Время от времени в дискуссиях всплывает идея остановить поток грузов в Россию, хотя бы начиная с государственной Latvijas Dzelzceļš. Министр финансов Ашераденс отвечает, что в Эстонии, где был предпринят аналогичный шаг, железная дорога находится на грани банкротства, и влияние на бюджет будет ощущаться и в Латвии.
"Скажем так - если мы остановим это в один момент, то потери будут очень большими. Если дать время на перестановку, то они будут относительно маленькие. Latvijas Dzelzceļš, я думаю, должна рассчитывать на поддержку не менее 100 миллионов евро в год", - сделал оценку министр финансов.
Перевозчики марганцевой руды используют напряженную ситуацию с бюджетом в качестве аргумента в свою пользу, отмечая, что страна не может позволить себе национальные санкции.
В пятницу, 22 марта, Latvijas Dzelzceļš опубликовала заявление, в котором призвала предприятия группы не брать на себя новых обязательств по перевозке через территорию Латвии групп товаров, потенциально включенных в санкционные списки ЕС.
Видео: Сюжет программы De facto
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