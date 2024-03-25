Латвия работает над запретом перевозки марганцевой руды

Премьер-министр обратилась к своим коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии.

Также позиция Латвии о необходимости включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкции против России была высказана в Европейском совете.

Если региональное соглашение не будет достигнуто "достаточно быстро", правительство будет искать другие решения на национальном уровне, пообещала Силиня.

Агентство LETA уже сообщало, что после вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности. Из двух миллионов тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии.

Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.

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