Нефтяной терминал в Бутинге загрязняет окружающую среду, это влияет и на Латвию

Всего через полгода после того, как у терминала пришвартовался первый нефтяной танкер, произошла и первая утечка нефти в объеме почти три с половиной тонны.

За ней последовали еще шесть. Последняя - в феврале этого года.

Через нефтетерминал АВ Orlen Lietuva в Бутинге ежегодно проходит около восьми миллионов тонн нефти.

В какой момент экономическая выгода становится важнее чистоты окружающей среды? И в какой момент энергетическая безопасность обретает более значимый вес, чем оба предыдущих фактора?

Каков масштаб утечки, произошедшей в феврале этого года, до сих пор неизвестно. Польская энергетическая компания Orlen, владеющая терминалом в Бутинге, утверждает, что объем утечки составил 300 литров, а Литовский департамент охраны окружающей среды (ЛДОС) насчитал 1,8 тонны.