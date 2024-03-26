Видео ⟩ 143 латвийские компании по-прежнему экспортируют в Россию: кто они и чем занимаются?

Названия компаний-экспортеров в Россию и Беларусь теперь снова публично доступны на сайте Минэкономики. Но с момента последней публикации список стал короче.

Большинство компаний в этом списке занимаются логистикой.

LTV попыталась связаться с несколькими компаниями. Комментарии были краткими и уклончивыми, с обещаниями ответить письменно.

В списке, опубликованном Министерством экономики, только три компании дали свои пояснения. SIA SONORA RW объясняет, что не занимается экспортом, а только предоставляет складские услуги.

А компании Olainfarm и Grindeks дали схожие между собой объяснения, что ограничение поставок лекарств было бы не гуманным.

Министерство экономики заявило, что все компании, сотрудничающие с Россией, получают поддержку - им предоставляют возможность участвовать в выставках и помогают установить новые контакты, чтобы переориентировать свой бизнес на другие рынки.

Хотя экспорт за год сократился всего на 2%, импорт сократился на 71%.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Panorāma