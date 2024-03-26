Видео ⟩ 143 латвийские компании по-прежнему экспортируют в Россию: кто они и чем занимаются?

143 латвийские компании продолжают сотрудничество с Россией, предлагая свою продукцию для реализации на российском рынке. Программа Латвийского телевидения Panorāma выяснила, что это за компании, чем они занимаются и действительно ли они не собираются разрывать связи с Россией?
Названия компаний-экспортеров в Россию и Беларусь теперь снова публично доступны на сайте Минэкономики. Но с момента последней публикации список стал короче.
Большинство компаний в этом списке занимаются логистикой.
LTV попыталась связаться с несколькими компаниями. Комментарии были краткими и уклончивыми, с обещаниями ответить письменно.
В списке, опубликованном Министерством экономики, только три компании дали свои пояснения. SIA SONORA RW объясняет, что не занимается экспортом, а только предоставляет складские услуги.
А компании Olainfarm и Grindeks дали схожие между собой объяснения, что ограничение поставок лекарств было бы не гуманным.
Министерство экономики заявило, что все компании, сотрудничающие с Россией, получают поддержку - им предоставляют возможность участвовать в выставках и помогают установить новые контакты, чтобы переориентировать свой бизнес на другие рынки.
Хотя экспорт за год сократился всего на 2%, импорт сократился на 71%.
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Видео: Сюжет программы Panorāma