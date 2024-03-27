"Зачем искать счастья там, где нам говорят, что нас уничтожат? Давайте искать его в другом месте. Давайте экспортировать на западные рынки, где ситуация гораздо более предсказуема, а прибыль в долгосрочной перспективе выше. Нам действительно нужно уйти с российского рынка", - сказал президент центрального банка.

Он подчеркнул, что лучшее решение - прекратить торговлю с Россией всем регионом. "Сейчас нужно сделать максимум в рамках всего региона, чтобы мы могли переориентировать нашу экономику на другие регионы, где рост гораздо сильнее", - указал Казакс.

"Торговля с Россией - это как сидеть на пороховой бочке и ждать, когда что-то произойдет", - добавил он.

По словам Казакса, Банк Латвии еще в начале войны сделал расчеты, как повлияет на латвийскую экономику прекращение сотрудничества с Россией, и с учетом того, что объемы экспорта в Россию за это время существенно не изменились, расчеты по-прежнему актуальны, то есть в случае разрыва связей с Россией удар по экономике Латвии составит около 2% от ВВП.

Это означает, например, отсутствие роста или небольшой спад экономики в этом году. "Но в этом нет ничего неподъемного. Да, это болезненно, но не для всей экономики. Если и будет рост безработицы, то он будет временным и небольшим, потому что рынок труда все еще достаточно силен. Это, скорее, вопрос отдельных компаний, отдельных секторов", - сказал Казакс.

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