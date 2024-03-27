Видео ⟩ KNAB впервые публично приглашает на работу оперативных сотрудников; зарплата - от 2000 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за время существования публично приглашает на работу оперативных сотрудников, сообщили в KNAB.
#TeIrDarbs! 🦅 KNAB aicina komandai pievienoties operatīvos darbiniekus un IT drošības pārzini. Iepazīsties ar prasībām un piesakies līdz 31. maijam ➡️ https://t.co/c9gJEvJ6di pic.twitter.com/NRbMGx29Or— Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) March 27, 2024
Офису также необходим заведующий безопасностью информационных технологий (IT). Желающих приглашают подавать заявки до 31 мая.
Несмотря на то, что специфика деятельности KNAB связана с государственной тайной и часть сотрудников рекрутируется в рамках непубличной процедуры, KNAB "видит возможность" привлечь кандидатов на должности с более высокой степенью секретности и путем публичного конкурса.
У кандидата должна быть безупречная репутация и соответствие требованиям закона "О государственной тайне". Кроме того, кандидаты должны иметь высшее образование, отличные знания латышского и английского языков, а также хорошие навыки коммуникации и аргументации.
Оперативникам предлагается зарплата от 2000 евро до уплаты налогов во время проверки, а также доплаты и социальные гарантии. Кроме того, обещаются возможности образования и карьеры, возможности развития навыков и знаний как в Латвии, так и за рубежом.
Закон предусматривает, что должностные лица KNAB при исполнении служебных обязанностей имеют право проводить открытые и секретные мероприятия оперативной деятельности.
Задачами оперативной деятельности являются предотвращение и раскрытие преступных деяний, установление лиц, совершивших преступное деяние, и источников доказательств. Эти работники имеют право отслеживать лиц, прослушивать разговоры и осуществлять другие предусмотренные законом мероприятия оперативной деятельности. Кроме того, эти сотрудники KNAB участвуют в задержании и конвоировании задержанных.
Выбранный KNAB метод поиска секретных сотрудников не является новым среди латвийских служб. В 2022 году Бюро по защите Сатверсме (SAB) впервые за время существования публично пригласило потенциальных кандидатов-аналитиков присоединиться к команде бюро. В ноябре прошлого года SAB впервые публично призвало записываться на работу потенциальных специалистов разведки и контрразведки.
В свою очередь Служба госбезопасности (VDD) весной прошлого года призвала мужчин и женщин баллотироваться на должности телохранителей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!