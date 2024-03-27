Видео ⟩ KNAB впервые публично приглашает на работу оперативных сотрудников; зарплата - от 2000 евро

#TeIrDarbs! 🦅 KNAB aicina komandai pievienoties operatīvos darbiniekus un IT drošības pārzini. Iepazīsties ar prasībām un piesakies līdz 31. maijam ➡️ https://t.co/c9gJEvJ6di pic.twitter.com/NRbMGx29Or — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) March 27, 2024

Офису также необходим заведующий безопасностью информационных технологий (IT). Желающих приглашают подавать заявки до 31 мая.

Несмотря на то, что специфика деятельности KNAB связана с государственной тайной и часть сотрудников рекрутируется в рамках непубличной процедуры, KNAB "видит возможность" привлечь кандидатов на должности с более высокой степенью секретности и путем публичного конкурса.

У кандидата должна быть безупречная репутация и соответствие требованиям закона "О государственной тайне". Кроме того, кандидаты должны иметь высшее образование, отличные знания латышского и английского языков, а также хорошие навыки коммуникации и аргументации.