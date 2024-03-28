Адмирал НАТО: нет признаков того, что Россия планирует напасть на НАТО

"Нет никаких признаков того, что Россия планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", - отметил адмирал.

В то же время альянс пришел к соглашению, что Россию следует считать угрозой, соответственно, альянс меняет военные планы, перефокусируя внимание на коллективную оборону. Эти планы были одобрены НАТО на саммите в Вильнюсе.

Опыт Украины свидетельствует о том, что Россия не атакует напрямую: еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия поддерживала сепаратистов. На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если подобное произойдет в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.