Названы компании, которые транспортировали через Латвию в Россию продукты итальянской винодельни Медведева

В феврале 2023 года зарегистрирован последний груз вина Fattoria Della Aiola. Но она и самая большая - 448 бутылок на сумму около шести тысяч евро. Как и в первом случае, ее везли через склад Wellman Logistics.

С момента публикации фильма Навального на итальянской винодельне произошли изменения. Ее президентом является Варренти Алессандро - юрист, выступавший в России на Санкт-Петербургском юридическом форуме в 2015 году с лекцией об отмывании денег. Патроном форума был Медведев.

Елисеев, в свою очередь, больше не скрывается и задекларировал, что владеет 10% долей винодельни. Остальное спрятано в кипрской компании Dockell Limited, которая сейчас находится в процессе ликвидации. В реестре кипрских компаний в качестве акционера указана фирма WDT Nominees Limited. Она задекларировала, что является лишь номинальным владельцем, которому эту роль поручил выполнять трастовый фонд Lydia. О таком трасте ни в кипрском, ни в других реестрах ничего не найти. Итальянская пресса сообщает, что на винодельне все еще хозяином называют Елисеева.

К доверенному лицу Медведева Елисееву применены санкции в США, Великобритании, Украине в других местах, но не в Евросоюзе. Это означает, что теоретически деятельность зарегистрированных на имя Елисеева предприятий не ограничена, но банки, особенно в Латвии, платежи таким фирмам или от них отказались бы обслуживать.