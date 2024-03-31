С момента вторжения России в Украину латвийский экспорт в страну-агрессор не сократился, однако значительно изменилась его структура. Теперь все, что не запрещено, из Европы везут через границы стран Балтии, в том числе в особо больших объемах - алкоголь. Через Латвию за последние два года везли и продукцию итальянской винодельни Дмитрия Медведева, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Названы компании, которые транспортировали через Латвию в Россию продукты итальянской винодельни Медведева
Fattoria della Aiola - живописный сад итальянского вина и оливковых деревьев в Тоскане. Вино из винограда, выросшего в этом районе, можно назвать настоящим "кьянти". Собственность Fattoria della Aiola имеет площадь 100 гектаров, виноградники занимают около 30 из них. Но идиллические виды или отличные вкусовые ноты - не то, чем виноградник прославился во всем мире в 2017 году.
Российский оппозиционный политик и активист Алексей Навальный опубликовал одно из своих самых известных расследований "Он вам не Димон". В нем он показал, как бывший президент России, на тот момент премьер-министр, Дмитрий Медведев устраивал в руководство государственных предприятий своих доверенных лиц, сливал их деньги в офшоры и заводил себе имущество. В центре открытой Навальным схемы оказался однокурсник Медведева Илья Елисеев. Именно на имя Елисеева зарегистрировано имущество, в том числе дома, которые нельзя назвать иначе, чем дворцы, но истинным пользователем которых является Медведев. Fattoria della Aiola из Тосканы в их числе.
Сейчас Навальный скончался - скорее всего, убит - в российской тюрьме. Медведев является заместителем главы Совета безопасности России и высказывает угрозы ядерной войны.
В соцсетях Медведев называет страны Балтии российскими провинциями, угрожает президенту Латвии Эдгару Ринкевичу повешением, высмеивает западных политиков.
Слухи о чрезмерной любви Медведева к алкоголю являются предметом насмешек не только на Западе, но и в России. Но санкции политики не отделили от его тосканского виноградника. Российские таможенные декларации показывают, что за последние два года через Латвию в Москву это вино отправлялось не менее четырех раз.
- 17.06.22 Wellman Logistics
- 18.07.22 Lion Wine
- 13.10.22 Неизвестное латвийское предприятие
- 09.01.23 MMD Serviss
- 01.02.23 Wellman Logistics
В июне 2022 года в России задекларировано 18 бутылок вина Fattoria Della Aiola. В качестве их поставщика указано Саласпилсское логистическое предприятие Wellman Logistics.
Получатель - российская фирма Rue de Vin, которая, как сообщает издание Insider, также связана с доверенным лицом Медведева Елисеевым. Товар назван образцами для проверки качества.
Месяц спустя через Латвию путешествуют еще 11 бутылок вина, снова как образцы. На этот раз их поставщиком является Lionwine. Судя по интернет-сайту фирмы, она продает в оптовой торговле различные вина, указан и адрес в Риге. Адрес выглядит заброшенным, хотя сотрудник работающего рядом предприятия говорит, что пару раз видел подъезжающие туда микроавтобусы.
Владельцем компании является гражданин Германии Александр Юсифов. Латвийское Lionwine поставляет вино компании аналогичного наименования в России. За последние два года она импортировала через Латвию вино стоимостью два миллиона евро.
В октябре 2022 года небольшая отгрузка того же итальянского вина в Россию попала через Литву. А в январе прошлого года - снова через Латвию. В этот раз задействован Кекавский логистический центр MMD Serviss.
В феврале 2023 года зарегистрирован последний груз вина Fattoria Della Aiola. Но она и самая большая - 448 бутылок на сумму около шести тысяч евро. Как и в первом случае, ее везли через склад Wellman Logistics.
С момента публикации фильма Навального на итальянской винодельне произошли изменения. Ее президентом является Варренти Алессандро - юрист, выступавший в России на Санкт-Петербургском юридическом форуме в 2015 году с лекцией об отмывании денег. Патроном форума был Медведев.
Елисеев, в свою очередь, больше не скрывается и задекларировал, что владеет 10% долей винодельни. Остальное спрятано в кипрской компании Dockell Limited, которая сейчас находится в процессе ликвидации. В реестре кипрских компаний в качестве акционера указана фирма WDT Nominees Limited. Она задекларировала, что является лишь номинальным владельцем, которому эту роль поручил выполнять трастовый фонд Lydia. О таком трасте ни в кипрском, ни в других реестрах ничего не найти. Итальянская пресса сообщает, что на винодельне все еще хозяином называют Елисеева.
К доверенному лицу Медведева Елисееву применены санкции в США, Великобритании, Украине в других местах, но не в Евросоюзе. Это означает, что теоретически деятельность зарегистрированных на имя Елисеева предприятий не ограничена, но банки, особенно в Латвии, платежи таким фирмам или от них отказались бы обслуживать.
Wellman Logistics подтверждает, что на склад компании в июне-декабре 2022 года было поставлено вино Fattoria Della Aiola для прохождения таможенных процедур. Всего обработано 630 бутылок.
Это логистическое предприятие является частью эстонского холдинга, принадлежащего бизнесмену Иво Тахке.
Истинный выгодоприобретатель Wellman Logistics Иво Тахке оправдывается: "В нашей логистической системе обрабатывается, возможно, миллион бутылок разного алкоголя. И мы вообще не связываемся ни с производителями, ни с конечными потребителями. Мы просто логистическая компания, и общаемся только с экспедиторами. Экспедиторы - это те, кто получает заказы от клиентов, и клиентом может быть кто угодно и где угодно в мире. Если вы сейчас говорите, что это вино идет от компании Медведева, то нет, мы этого не знаем, мы не можем этого знать".
В Wellman отказались сообщить, какой экспедитор обрабатывал вино Медведева и вносил платежи за них. Эта информация конфиденциальна. Служебная таможня госпредприятий, впрочем, пояснила, что обязанность соблюдать санкции лежит на всех предприятиях, причастных к перемещению товаров.
Тахке является известным в Эстонии предпринимателем. Состояние он достиг с помощью бизнеса быстрых кредитов, который продал российскому миллионеру Олегу Бойко.
В соцсетях он позирует под флагом Украины, но в Эстонии получил упреки в том, что и после начала войны продолжает бизнес своего бренда нижнего белья BonBon в России.
В магазинах бренда продается белье эстонского производства. И, как свидетельствуют фотографии, опубликованные в эстонской прессе, у продуктов, продаваемых в магазине в Санкт-Петербурге, в качестве страны-производителя указана Эстония.
За последние два года через компанию Wellman Logistics в Россию было экспортировано товаров на сумму 112 миллионов долларов США. Большая часть грузов - алкоголь и бытовая техника.
Согласно статистике, почти весь европейский экспорт алкоголя в Россию проходит через Латвию и Литву. Поэтому Латвия является крупнейшим экспортером виски в Россию, а в отношении вина обогнала даже Италию.
Согласно европейским санкциям, в Россию нельзя ввозить алкоголь дороже 300 евро в бутылке, но всем остальным можно торговать без ограничений.
Глава Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш говорит: "Есть мнение, что так из России выкачивается валюта, что является хорошей вещью с точки зрения экономики, а чтобы алкоголь они пили как можно больше. Но с другой стороны, особенно в отношении шикарных напитков, мы экспортируем образ жизни, как они хотят жить. Его тема очень неоднозначна".
LTRK и другие предпринимательские организации призывают политиков закрыть границу для оборота товаров совсем.
По их мнению, те, кто в результате соображений этики и давления общества был готов покинуть российский рынок, это сделали. Остальные добровольно этого не сделают.
Wellman Logistics также является членом LTRK. Палата с ними, как и с другими своими членами, продолжающими экспортировать товары в Россию, планирует провести переговоры.
МИД Латвии не раскрывает, обсуждалось ли включение Елисеева в европейские санкции. В свою очередь о том, может ли Латвия инициировать такой шаг, министерство указало, что для этого нужна доказательная база.
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