Давление общества на то, чтобы ослабить экономические связи с Россией, продолжает расти. В Сейме на этой неделе об этом дебатировали несколько часов. Никаких конкретных действий пока не последует, поскольку правящая коалиция считает, что Латвии одной прекратить торговлю с Россией неэффективно. Никто не знает точно, что для экономики Латвии означал бы полный разрыв торговых связей с Россией, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: никто точно не знает, что для экономики Латвии означал бы разрыв торговых связей с Россией
В последние месяцы активно обсуждается сокращение или разрыв торговых связей с государством-оккупантом. Политики один за другим говорят, что разрыв торговых связей с агрессором нанесет ущерб экономике Латвии. Банк Латвии, в свою очередь, считает, что это было бы болезненно, но подъемно.
В среду Банк Латвии выступил с новыми экономическими прогнозами. Банкиры с уверенностью рассказывают, что огромная инфляция позади и, хотя в этом году рост экономики будет чуть ниже 2%, в последующие годы темп роста может удвоиться.
В то же время на расстоянии пары сотен метров в здании Сейма политики были погружены в дебаты о сокращении экономических связей с Россией. Несмотря на то, что центральной темой был транзит марганцевой руды, дискутировали и о полном прекращении сотрудничества с агрессором.
Правящая коалиция придерживается убеждения, что для Латвии одной принимать такое решение неэффективно. На российскую экономику это не повлияет, но ослабит нашу собственную.
Депутат Сейма, председатель фракции Эдмунд Юревицс ("Новое Единство"): "Мы обязательно добьемся того, что на всем уровне Евросоюза эта марганцевая руда будет запрещена, потому что мы были первой страной и наш премьер поставила этот вопрос на повестку дня Совета Европы и нашим региональным партнерам. Это будет сделано".
С момента начатого полномасштабного вторжения в Украину экспорт из Латвии в Россию не сильно изменился - еще в прошлом году он превышал 1,2 млрд евро.
Между тем импорт резко сократился: с 1,8 млрд в 2022 году, до 606 млн в прошлом.
Это, правда, малая часть общей экономики Латвии.
Наиболее тесно с Россией связаны латвийские порты и железная дорога. Объем грузов в портах в прошлом году сократился до 38,7 млн тонн - почти вдвое меньше, чем 10 лет назад. Еще заметнее спад перевезенных по железной дороге грузов - он упал в 3,5 раза, в прошлом году составив лишь чуть более 15,6 млн.
Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"): "Сейчас у нас образовалась уже 65-миллионная недостача. Это означает, что государство уже сейчас платит железнодорожной инфраструктуре на 65 миллионов. Ведь доходов, получаемых Латвийской железной дорогой от своей коммерческой деятельности, недостаточно, чтобы покрыть эту инфраструктуру".
Транзит в последние годы также сильно сократился. С 2018 года на Россию он составлял около 20% от общего потока в Латвии.
Заместитель директора Таможенного управления VID Сандра Карклиня-Админе отметила: "По сравнению с 2018 годом, объем транзита упал в два раза в 2023 году. Если начатые в 2018 году в Латвии транзитные процедуры составляли 60% всех транзитных процедур, которые мы обслуживали, то в прошлом году они составляли уже только 43%".
Председатель правления предприятия Latvijas dzelzceļš Риналдс Плявниекс отметил, что объем перевезенных государственным предприятием грузов в Россию и Беларусь составляет около 50%. Из них 45% грузов идут в Россию, 6% - в Беларусь.
Политики приводят разные цифры, характеризующие влияние России на народное хозяйство Латвии. У каждого они разные.
Министр земледелия Арманд Краузе неделю назад сказал в передаче Kas notiek Latvijā, что это подсчитывается. На этой неделе в бюро министра нам ответили, что это не компетенция министра земледелия и посоветовали обратиться в Министерство финансов.
В Минфине расчеты влияния разрыва экономических связей с Россией на бюджет также не ведутся. Там опираются на доступную информацию о показателях импорта и экспорта с Россией.
Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"): "Мы сами посчитали только прямые влияния. В целом, если я правильно помню, общий объем экспорта в Россию в 2023 году составил 1,3 млрд евро, и импорт - около 620 млн евро. Тот баланс, который мы оцениваем в Министерстве финансов, составляет примерно 500-550 млн евро, что было бы его прямым влиянием на экономику. Если мы экстраполируем его прямое влияние на ВВП, это будет между 0,5%-1% ВВП, который следует считать в минусе, если мы прекратим торговлю с Россией".
Что-то подсчитало Министерство экономики.
На прошлой неделе на заседании бюджетной комиссии Сейма представитель министерства пояснил, что оценено, в каких секторах сотрудничество с Россией может быть прекращено. Документ, впрочем, имеет статус ограниченного доступа.
Единственные, кто провел комплексную оценку, - Банк Латвии еще два года назад. Премьер-министр теперь поручила подготовить новые данные. На них тоже наложен статус ограниченного доступа.
В 2022 году эксперты пришли к выводу, что экономические отношения с Россией составляют около 2% ВВП Латвии. В денежном выражении это означает 800-900 миллионов евро.
Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте указывает: "По большому счету, те предприятия, которые сотрудничают с Россией, у них объем бизнеса уменьшается. Практические последствия будут заключаться в том, что, скорее всего, у части из них бизнес закончится совсем, они уволят сотрудников, и влияние на тот момент будет негативным. Но надо понимать, что сейчас рынок труда достаточно напряженный, в очень многих отраслях работников не хватает и нельзя найти. Если какая-то отрасль, например, транзит увольняет работников, в таких условиях значительная часть работников вскоре найдет работу в другом месте".
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс: "Тот миф, или надежда, или бизнес-модель, что Латвия будет мостом между Востоком и Западом давно себя изжила. Там нет ни моста, ни мостков. Там уже ничего нет.
Таким образом, питать надежды на то, что от этого можно жить, абсолютно излишне. Нужно искать рост в других местах. В России, в обозримом будущем, не будет политической стабильности и не будет и экономической стабильности, а потому, по сути, уходя с ее рынка, мы получаем лучший будущий рост и гораздо более успешное использование ресурсов".
Наконец, на созванном в четверг, во второй половине дня, заседании Совета портов решено сформировать очередную рабочую группу и в течение двух месяцев изучить, какие последствия на Латвийскую экономику окажет полный разрыв транзита и торговли с Россией. Отрасли должны изучить несколько сценариев.
В демократической республике, какова Латвия, открытость идет рука об руку с доверием к работе правительства. Вопреки положению, созванное в четверг заседание Совета портов было объявлено закрытым, поскольку там обсуждалась информация ограниченного доступа. Теперь от общества ждут доверия к тайно принятым правительственным решениям, об обоснованности которых ответственные избегают говорить публично.
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