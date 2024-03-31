Передача: никто точно не знает, что для экономики Латвии означал бы разрыв торговых связей с Россией

В 2022 году эксперты пришли к выводу, что экономические отношения с Россией составляют около 2% ВВП Латвии. В денежном выражении это означает 800-900 миллионов евро.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте указывает: "По большому счету, те предприятия, которые сотрудничают с Россией, у них объем бизнеса уменьшается. Практические последствия будут заключаться в том, что, скорее всего, у части из них бизнес закончится совсем, они уволят сотрудников, и влияние на тот момент будет негативным. Но надо понимать, что сейчас рынок труда достаточно напряженный, в очень многих отраслях работников не хватает и нельзя найти. Если какая-то отрасль, например, транзит увольняет работников, в таких условиях значительная часть работников вскоре найдет работу в другом месте".

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс: "Тот миф, или надежда, или бизнес-модель, что Латвия будет мостом между Востоком и Западом давно себя изжила. Там нет ни моста, ни мостков. Там уже ничего нет.

Таким образом, питать надежды на то, что от этого можно жить, абсолютно излишне. Нужно искать рост в других местах. В России, в обозримом будущем, не будет политической стабильности и не будет и экономической стабильности, а потому, по сути, уходя с ее рынка, мы получаем лучший будущий рост и гораздо более успешное использование ресурсов".

Наконец, на созванном в четверг, во второй половине дня, заседании Совета портов решено сформировать очередную рабочую группу и в течение двух месяцев изучить, какие последствия на Латвийскую экономику окажет полный разрыв транзита и торговли с Россией. Отрасли должны изучить несколько сценариев.

В демократической республике, какова Латвия, открытость идет рука об руку с доверием к работе правительства. Вопреки положению, созванное в четверг заседание Совета портов было объявлено закрытым, поскольку там обсуждалась информация ограниченного доступа. Теперь от общества ждут доверия к тайно принятым правительственным решениям, об обоснованности которых ответственные избегают говорить публично.

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