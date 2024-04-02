За получение велосипедных прав придется платить. Исключение - несовершеннолетние

Правительство во вторник одобрило подготовленный Министерством сообщения проект правил, предусматривающий, что в прейскуранте услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появится плата для совершеннолетних лиц за теоретический экзамен для получения прав на управление велосипедом и за права велосипедиста.
Велосипедные права будут стоить 6,84 евро с PVN, а плата за теоретический экзамен для получения прав на управление велосипедом составит 7,74 евро с PVN.
От платы за теоретический экзамен и велосипедные права освобождаются только несовершеннолетние.
Закон о дорожном движении предусматривает, что участвовать в дорожном движении на велорикше может лицо, достигшее 18 лет и получившее права на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. Участвовать в дорожном движении на электросамокате разрешено лицам в возрасте 14 лет и старше, если имеются права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.
Поправки также предусматривают, что регистрационная наклейка на электросамокат будет стоить 3 евро с PVN, а регистрационная наклейка для велосипеда, велорикши или электроскутера - 2,08 евро с PVN.
С 1 апреля в Латвии запрещено участвовать в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах.
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