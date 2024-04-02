Совет по конкуренции: На продукты латвийского производства устанавливают более высокую наценку

СК призывает закупщиков, в том числе розничных торговцев, не злоупотреблять своими правами и не нарушать нормы закона о запрете недобросовестной торговой практики.

Осуществляя надзор за рынком, СК обнаружил, что к докторской колбасе, свежим курам и свежей рыбе латвийского производства на этапе розничной торговли применяется более высокая наценка, чем на аналогичные импортные товары. Например, наценка на докторскую колбасу латвийского производства была в среднем на 16% выше, чем на импортную, а наценка на латвийскую свежую курицу - в 2,9 раза выше по сравнению с импортной.

В то же время различия в наценках на импортные и местные яйца, мясные и рыбные продукты не столь значительны, как в предыдущих исследованиях СК.

Также СК констатировал, что закупочные цены на продукцию под частной торговой маркой - свежую свинину, докторскую колбасу, свежих кур, яйца, свежую рыбу, произведенную по заказу розничного торговца, значительно ниже закупочных цен на аналогичную продукцию под независимым брендом.

Нередки случаи, когда поставщик производит идентичные по составу товары под частной маркой торговца и одновременно под собственным брендом. Производственные затраты на такие товары равны, но их закупочные цены существенно различаются.

Также СК установил, что закупщики имеют право в одностороннем порядке вносить изменения в договоры в случае поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции ненадлежащего качества, когда поставщики не выполняют свои обязательства надлежащим образом и не могут устранить нарушения договора, а также в одностороннем порядке менять цены на маркетинг или маркетинговые услуги.

СК призывает торговцев тщательно оценивать предоставляемую поставщикам информацию о прогнозах закупок, чтобы избежать возврата товаров и тем самым переложить риски на поставщика.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!