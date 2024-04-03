Сломанный гребной винт корабля сорвал попытку России обойти санкции

Судно зашло в порт Росток в Германии в начале марта, поскольку его экипаж пришел к выводу, что у корабля возникли проблемы с гребным винтом. Чиновники порта заметили, что на борту судна было больше урана, чем указано в документах.

Также на корабле перевозили древесину, что запрещено санкциями западных стран. Указывается, что древесина была связана с компанией российского олигарха, против которого и Евросоюз, и США ввели санкции. BILD не раскрывает личность этого олигарха.

Газета Ostsee-Zeitung (OZ) утверждает, что грузовое судно длиной 193 метра ходит под флагом Маршалловых Островов и находится в порту Ростока с 4 марта. По данным двух источников издания, судно направлялось в США для доставки обогащенного урана, необходимого для атомных электростанций США, а также найденной на борту древесины. Стоимость груза составляет 40 миллионов евро.

Указывается, что судно принадлежит компании, имеющей филиалы в Канаде, США, России (Санкт-Петербург), Украине (Одесса) и других странах.

Следует отметить, что западные страны уже два года активно обсуждают необходимость введения эмбарго на российский уран. Рассматриваемый законопроект уже был одобрен Конгрессом США в декабре 2023 года, но Белый дом не торопится его принимать.

Россия продолжает сохранять монопольное положение на урановом рынке - она контролирует почти 50% мирового рынка обогащенного урана.

Западные компании Orano, Urenco и Centrus активно наращивают объемы добычи урана, готовясь заменить его российские поставки, но пока неизвестно, когда Запад сможет избавиться от зависимости от российского урана.

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