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В среду вечером зафиксированы сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

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Смартфон. Иллюстративное фото.
Смартфон. Иллюстративное фото. Фото: Kim Hong-Ji / REUTERS

Пользователи приложения WhatsApp заметили, что в среду вечером в работе приложения наблюдались сбои. Аналогичные нарушения наблюдались и у других продуктов компании Meta, в том числе у Instagram и Facebook, сообщает британский новостной портал Indepndent.

У некоторых пользователей, пытавшихся открыть приложение или веб-версию WhatsApp, появилось сообщение о том, что услуга в настоящее время недоступна.

The Verge сообщает, что проблема носит глобальный характер и некоторые пользователи, пытаясь открыть WhatsApp, сталкиваются с заявлением о том, что приложение "подключается", но за этим ничего не следует.

Downdetector, популярный сайт, отслеживающий сбои в работе, демонстрирует рост числа пользователей, сообщивших о проблемах в работе WhatsApp.

Также Downradar сообщает, что приложение сейчас функционирует не так, как принято.

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