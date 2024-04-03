В среду вечером зафиксированы сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Пользователи приложения WhatsApp заметили, что в среду вечером в работе приложения наблюдались сбои. Аналогичные нарушения наблюдались и у других продуктов компании Meta, в том числе у Instagram и Facebook, сообщает британский новостной портал Indepndent.
У некоторых пользователей, пытавшихся открыть приложение или веб-версию WhatsApp, появилось сообщение о том, что услуга в настоящее время недоступна.
The Verge сообщает, что проблема носит глобальный характер и некоторые пользователи, пытаясь открыть WhatsApp, сталкиваются с заявлением о том, что приложение "подключается", но за этим ничего не следует.
Downdetector, популярный сайт, отслеживающий сбои в работе, демонстрирует рост числа пользователей, сообщивших о проблемах в работе WhatsApp.
Также Downradar сообщает, что приложение сейчас функционирует не так, как принято.
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