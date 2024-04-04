В Риге водитель эвакуатора устроил серьезную аварию

Устоявшаяся в последние дни переменчивая погода неблагоприятна для водителей и серьезно проверяет их внимание и скорость реакции.

"Увидел, что на светофоре стоят машины, начал тормозить, но асфальт был мокрым и скользким", - пояснил причины аварии водитель эвакуатора.

В свою очередь водитель вовлеченной в аварию легковушки рассказал, что эвакуатор приближался к перекрестку на неадекватной скорости.

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