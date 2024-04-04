В Риге водитель эвакуатора устроил серьезную аварию

Днем в среду, 3 апреля, в Риге, в районе Шкироваты, эвакуатор вызвал столкновение четырех транспортных средств. Приближаясь к перекрестку, водитель эвакуатора вовремя не среагировал на движущиеся впереди автомобили и неудачно пытался затормозить, сообщает передача Degpunktā.
Устоявшаяся в последние дни переменчивая погода неблагоприятна для водителей и серьезно проверяет их внимание и скорость реакции.
"Увидел, что на светофоре стоят машины, начал тормозить, но асфальт был мокрым и скользким", - пояснил причины аварии водитель эвакуатора.
В свою очередь водитель вовлеченной в аварию легковушки рассказал, что эвакуатор приближался к перекрестку на неадекватной скорости.
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