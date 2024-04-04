К порталу TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель без предупреждения хотел высадить ее из автомобиля, а после этого продолжил путь, не объясняя причины отмены поездки. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

За рубежом:

На этой неделе в полицию Эстонии поступили сообщения о нескольких случаях, когда мошенники помимо денег выманили у людей также квартиру и машину. Полиция просит всех быть бдительными и предупредить своих близких о таких мошеннических схемах.

Мотивом 12-летнего подростка, открывшего огонь по своим сверстникам в школе, расположенной в финском городе Вантаа, могли стать издевательства со стороны одноклассников. Об этом в среду объявила местная полиция.

После "выборов" президента России, на которых победителем уже в пятый раз стал диктатор Владимир Путин, в России начали прекращать мероприятия по стабилизации курса рубля. Вероятно, в апреле Центральный банк РФ снизит поддержку рубля по меньшей мере в двенадцать раз.