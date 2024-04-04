Подходит к концу очередной рабочий день на этой неделе. Сегодня произошло много важных событий - премьер-министр Украины посетил Латвию, обвиняемая в шпионаже кандидат в депутаты Сейма не явилась в суд, а также стали известны латвийские фирмы, которые продолжают зарабатывать в России. Об этих и других новостях четверга, 4 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 4 апреля ⟩ Решение об азартных играх в Риге, как латвийские фирмы зарабатывают в РФ и скандал с такси
Новости Латвии:
Рижский районный суд в четверг не стал рассматривать по существу уголовное дело, по которому в шпионаже в пользу России обвиняется кандидат в депутаты 14-го Сейма по списку партии "Каждому и каждой" Инга Тухбатова, сообщили агентству LETA в суде.
Конституционный суд (КС) признал неконституционным ограничение на организацию азартных игр на всей административной территории Риги, сообщили агентству LETA в суде.
Латвийская компания LNK Industries даже после вторжения России в Украину поставляла произведенное в Германии оборудование для завершения строительства угольного терминала в порту Мурманска, который станет прямым конкурентом балтийским портам. О поставках свидетельствуют данные деклараций на российской таможне, которые оказались в распоряжении Re:Baltica.
Правительство Латвии намерено в этом году направить Украине дроны общей стоимостью 10 млн евро, сообщила СМИ после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Эвика Силиня. В 10:40 состоялась их совместная пресс-конференция, за ходом которой можно было следить и в трансляции RUS TVNET.
В то время как правительство призывает бизнес "самоочиститься", экспорт Латвии в Россию за два года войны сократился лишь незначительно. Re:Baltica впервые называет крупнейших экспортеров.
К порталу TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель без предупреждения хотел высадить ее из автомобиля, а после этого продолжил путь, не объясняя причины отмены поездки. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
За рубежом:
На этой неделе в полицию Эстонии поступили сообщения о нескольких случаях, когда мошенники помимо денег выманили у людей также квартиру и машину. Полиция просит всех быть бдительными и предупредить своих близких о таких мошеннических схемах.
Мотивом 12-летнего подростка, открывшего огонь по своим сверстникам в школе, расположенной в финском городе Вантаа, могли стать издевательства со стороны одноклассников. Об этом в среду объявила местная полиция.
После "выборов" президента России, на которых победителем уже в пятый раз стал диктатор Владимир Путин, в России начали прекращать мероприятия по стабилизации курса рубля. Вероятно, в апреле Центральный банк РФ снизит поддержку рубля по меньшей мере в двенадцать раз.
Между Йыгева и Пыльтсамаа в Вягари, Эстония, расположен завод биоугля Baltania, который начал работу в 2021 году. Тех, кто решил вести в Эстонии производство с инновационными технологиями, еще до строительства завода в СМИ называли визионерами. К сегодняшнему дню, по оценке владельцев, на заводе должны были быть заняты 300 человек. Ежегодно там должно было производиться около 160 000 тонн биоугля, сообщает Rus.Postimees.
За последние несколько дней пилоты около 1600 самолетов пожаловались на помехи сигнала GPS в Балтийском море и в воздушном пространстве других стран Восточной Европы. Эксперты считают, что в случившемся виноваты диверсанты в Калининграде, сообщает портал Interesting Engineering.
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Представьте ситуацию: вы видите в рекламе машину своей мечты - нужных размеров, красивого цвета, с мощным двигателем, качественной и богатой отделкой и по цене, которая не кусается. Вы отправляетесь в автосалон, чтобы заказать ее, но оказывается, что тот автомобиль, который вы хотите, намного дороже. Почему так?
Есть одна часть сиденья самолета, к которой ни в коем случае нельзя прикасаться - в ней содержится больше всего бактерий, пишет портал Mirror, ссылаясь на слова стюардессы.
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