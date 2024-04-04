Эксперт: что происходит с ценами на недвижимость?

"Кредиты стали дорогими, люди не уверены в завтрашнем дне, и никто не торопится вкладываться в недвижимость", - рассказал эксперт о ситуации в сфере недвижимости.

Он отметил, что на рынке вторичного жилья можно увидеть небольшой рост - на 2%. Причина роста в том, что по сравнению с 2022-м годом цены снизились на 7%.

Средняя цена одно метра на вторичном рынке жилья составляет около 850 евро/кв м.

Но в новых жилых проектах цены продолжают расти. По сравнению с 2022-м годом, они выросли на 6%.

"Не все могут позволить себе жить в новых проектах. Нужно иметь отличную кредитную историю и очень хорошую зарплату, чтобы иметь возможность выплачивать кредит за квартиру средней стоимостью 2,5 тысяч за кв м", - подчеркнул Айгарс Шмитс.

Рынок ждет снижения кредитной ставки по ипотеке, что может оживить ситуацию.

Эксперт также отметил, что в сегменте эксклюзивного жилья самый большой спад произошел в центре Риги и Юрмале.

"В свое время в Юрмале делались дорогие проекты для нерезидентов, которые хотели получить ВНЖ. Людей тогда не останавливали заоблачным цены, - они их сравнивали не с ценами в среднем по Латвии, а с ценами, скажем, в Москве или в Сочи. То есть, люди тогда существенно переплатили. Теперь все это прекратилось, но цены при этом не падают, и рынок стоит", - поделился Айгарс Шмитс в программе "Домская площадь".

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