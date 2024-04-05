Видео ⟩ Под Гаркалне перевернулся грузовой автомобиль, погиб человек

В полиции рассказали, что о предварительной информации, имеющейся у полиции, сегодня, 5 апреля, в Ропажском крае Гаркалнской волости, на трассе А2 Рига - Сигулда - граница Эстонии, грузовой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. На месте аварии из грузовика выпал груз.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. На месте происшествия затруднено движение транспорта. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 апреля, в Риге, в Даугавгриве грузовик врезался в дерево и столб электропередач, в результате погиб его водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. Авария произошла около 12:30 на улице Флотес.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в пяти из которых пострадали люди.

Составлено 514 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 199 за превышение скорости.

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