Кредиты и хуситы: как события в Красном море могут повлиять на процентные ставки

В этой ситуации морские перевозки вокруг Южной Африки являются безопасной альтернативой с предсказуемыми затратами и прогнозируемыми задержками. Спрос, особенно в еврозоне, в последний год был слабым, что снижает нагрузку на перевозчиков. Кроме того, предприятия еврозоны располагают достаточным запасом ресурсов и у них есть потенциал продолжать работу без существенных перебоев, по крайней мере некоторое время.

Тем не менее затраты на контейнерные перевозки выросли достаточно ощутимо, чтобы повлиять на инфляцию, особенно с учетом того, что напряженность в Красном море затрагивает около 15% всего импорта еврозоны.

Влияние текущей напряженности на инфляцию в еврозоне Банк Латвии оценивает как умеренное. Однако, если ситуация затянется, например, до середины года, то влияние усилится.

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и в настоящее время сложно сказать, когда ситуация нормализуется. Чем дольше сохраняется напряженность и нарушено судоходство в Красном море, тем сильнее будет влияние на инфляцию, прогнозирует Банк Латвии. Хотя инфляция в еврозоне в настоящее время продолжает снижаться, а финансовые рынки ждут снижения процентных ставок, перебои с судоходством в Красном море могут оказаться одним из факторов, которые помешают более быстрому окончанию ограничительной монетарной политики.

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