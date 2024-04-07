Кредиты и хуситы: как события в Красном море могут повлиять на процентные ставки

Перебои с судоходством в Красном море из-за атак йеменских повстанцев могут стать одним из факторов, препятствующих более быстрому снижению процентных ставок, говорится в новейшем макроэкономическом прогнозе Банка Латвии.
В последние месяцы напряженность в регионе Красного моря значительно возросла: йеменские повстанцы-хуситы все чаще атакуют суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива, ведущего через Красное море к Суэцкому каналу, который является одним из важнейших торговых путей в мире, через который ежегодно проходит 15% морских грузов.
Как указывает Банк Латвии, события в этом регионе создают проблемы не только для поставщиков, производителей и торговых компаний, но и для центральных банков. С учетом повышенного риска, с которыми сталкиваются торговые суда в Красном море, перевозчики оказываются перед незавидным выбором - рисковать судами и платить высокие страховые взносы или перенаправлять свои суда с маршрута через Суэцкий канал на гораздо более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. Более протяженный маршрут означает больший расход топлива и более высокие затраты на экипажи судов, поэтому расходы на транспортировку грузов растут.
Как отмечает Банк Латвии, рост цен не столь драматичен, как во время пандемии, когда транспортные расходы росли гораздо быстрее. Во время пандемии неопределенность в отношении масштабов перебоев с поставками была выше, а задержки длились от нескольких месяцев до нескольких кварталов.
В этой ситуации морские перевозки вокруг Южной Африки являются безопасной альтернативой с предсказуемыми затратами и прогнозируемыми задержками. Спрос, особенно в еврозоне, в последний год был слабым, что снижает нагрузку на перевозчиков. Кроме того, предприятия еврозоны располагают достаточным запасом ресурсов и у них есть потенциал продолжать работу без существенных перебоев, по крайней мере некоторое время.
Тем не менее затраты на контейнерные перевозки выросли достаточно ощутимо, чтобы повлиять на инфляцию, особенно с учетом того, что напряженность в Красном море затрагивает около 15% всего импорта еврозоны.
Влияние текущей напряженности на инфляцию в еврозоне Банк Латвии оценивает как умеренное. Однако, если ситуация затянется, например, до середины года, то влияние усилится.
Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и в настоящее время сложно сказать, когда ситуация нормализуется. Чем дольше сохраняется напряженность и нарушено судоходство в Красном море, тем сильнее будет влияние на инфляцию, прогнозирует Банк Латвии. Хотя инфляция в еврозоне в настоящее время продолжает снижаться, а финансовые рынки ждут снижения процентных ставок, перебои с судоходством в Красном море могут оказаться одним из факторов, которые помешают более быстрому окончанию ограничительной монетарной политики.
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