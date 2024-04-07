Средства предназначены для возмещения расходов в связи с оказанием в прошлом году финансовой и материальной помощи беженцам и лицам с альтернативным статусом и организацией мероприятий по социально-экономической интеграции.

Больше всего средств получит Рига - 53 101 евро. Вентспилсу будет выделено 7775 евро, Огре - 3829 евро, Юрмале - 2410 евро.

Эти средства самоуправления использовали для выплаты пособий по гарантированному минимальному доходу, пособий на образование, оплату расходов на жилье и коммунальных платежей, социальную реабилитацию детей, медицинские товары, средства гигиены и питание в учебных заведениях.

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