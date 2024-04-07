Запрещая импорт из России и Беларуси, Латвия оставила исключения для животноводов

В феврале Сейм решил запретить ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции. Запрет был задуман для тех продуктов, которые потребляют в Латвии, так как остановить импорт в другие страны ЕС Латвия не уполномочена. Передача De Facto Латвийского телевидения выяснила, что в национальных санкциях осознанно оставлены и другие дыры.
После голосования в Сейме Кабинет министров принял особые правила. В них очень точно указаны коды товаров, которые запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси. Однако в правилах нельзя найти два важных для животноводов продукта.
Один из продуктов с очень специфическим названием - "лузга подсолнечника". В прошлом и позапрошлом году этот продукт импортировался в Латвию из России на сумму почти 50 миллионов евро в год. Однако не все ввезенное осталось в Латвии.
Ограничений на ввоз из России лузги подсолнечника, которая используется в качестве кормовой добавки для кур-несушек, нет, так как ее сложно купить где-либо еще. Ее вообще не производят в Евросоюзе.
"Если есть возможность покупать в Украине, то латвийские предприниматели покупают в Украине. Теперь, когда заблокировали польскую границу, ищут, где можно найти", - заявил председатель правления Латвийской ассоциации птицеводства Янис Гайгалс.
Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Северной Европе Balticovo основной корм для кур - зерно - закупает только в Латвии, однако в прошлом году предприятие приобрело лузгу подсолнечника российского происхождения в объеме 6,5 тысячи тонн. Товар был закуплен у оптовика в Эстонии.
"Бывали случаи, когда границы Украины были заблокированы и это сырье мы не получали. И тогда мы попадаем в беду. Мне самому очень не нравится ситуация, когда мы вынуждены искать альтернативы. Тогда мы обращаемся к европейским трейдерам, торгующим кормовыми ингредиентами, и оцениваем альтернативные варианты. Да, к сожалению, была ситуация, когда мы были вынуждены покупать какую-то часть и российского происхождения", - признает член правления Balticovo Том Аушкапс.
По его словам, Россия и Украина - крупнейшие производители лузги подсолнечника в регионе. На мировом рынке серьезным игроком еще является Аргентина, но так далеко вести питательные вещества нецелесообразно. Как исторически, так и сейчас Balticovo закупает эту лузгу в Украине.
Второй продукт животноводства, ввоз которого из России и Беларуси в Латвию не запрещен, это свекловичный жом с патокой. В прошлом году в Латвию из России его ввезли более чем на 25 миллионов евро. Считается, что не весь объем остается в Латвии. Свекла с патокой используется на корм крупному рогатому скоту и свиньям.
Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис говорит, что фермеры едины в позиции не покупать товары из России и Беларуси, но признает, что возможности замены упомянутых продуктов очень ограничены.
"Мы спрашивали у коллег, которые сотрудничают с украинскими фермерами, как можно привезти патоку из Украины. Мы более месяца ждали конкретных предложений. Мы присылали рецепты, которые нам нужны. Мы понимаем, что это было бы дороже, но мы были бы готовы покупать эти продукты, однако они физически не могут их поставить", - пояснил Гутманис.
Данные Министерства земледелия свидетельствуют, что оба продукта-исключения составляют 51% от общего объема сельскохозяйственной и пищевой продукции российского происхождения, импортированной в Латвию в прошлом году. Таким образом, запрет на импорт не работает на половину от того, что было ввезено в Латвию в прошлом году.
"Сейм дал задание составить список. Мы подготовили список, консультируясь с организациями сферы и согласно нашим экономическим интересам", - так на вопрос, почему были допущены упомянутые исключения, ответил министр земледелия Арманд Краузе.
Министр считает, что важно было не перекрывать сразу весь импорт из России и Беларуси, а дать предпринимателям переходный период, чтобы не нарушать производственный процесс: "Пока предприниматели переориентируются, и я уже знаю, что они делают это, они ищут альтернативные пути поставок, поэтому мы не включили эту продукцию в список, чтобы не создать проблем для сферы и чтобы они могли полноценно кормить сельскохозяйственных животных".
Представители сельскохозяйственных организаций отмечают, что напрямую из России и Беларуси крестьяне продукты животноводства не закупают. Крупнейшие хозяйства покупают их у торговцев, которые могут быть и зарубежными компаниями. И пока эти продукты не запрещены во всем Евросоюзе, в Латвию они могут попадать обходными путями.
Еврокомиссия предложила увеличить тарифы на российские и белорусские кормовые продукты. Тарифы будут относиться и к лузге подсолнечника и свекловичному жому с патокой, которые латвийские ограничения не затрагивают. На этой неделе по данному предложению прошли первые дискуссии на уровне стран-участниц.
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