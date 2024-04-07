Запрещая импорт из России и Беларуси, Латвия оставила исключения для животноводов

Данные Министерства земледелия свидетельствуют, что оба продукта-исключения составляют 51% от общего объема сельскохозяйственной и пищевой продукции российского происхождения, импортированной в Латвию в прошлом году. Таким образом, запрет на импорт не работает на половину от того, что было ввезено в Латвию в прошлом году.

"Сейм дал задание составить список. Мы подготовили список, консультируясь с организациями сферы и согласно нашим экономическим интересам", - так на вопрос, почему были допущены упомянутые исключения, ответил министр земледелия Арманд Краузе.

Министр считает, что важно было не перекрывать сразу весь импорт из России и Беларуси, а дать предпринимателям переходный период, чтобы не нарушать производственный процесс: "Пока предприниматели переориентируются, и я уже знаю, что они делают это, они ищут альтернативные пути поставок, поэтому мы не включили эту продукцию в список, чтобы не создать проблем для сферы и чтобы они могли полноценно кормить сельскохозяйственных животных".

Представители сельскохозяйственных организаций отмечают, что напрямую из России и Беларуси крестьяне продукты животноводства не закупают. Крупнейшие хозяйства покупают их у торговцев, которые могут быть и зарубежными компаниями. И пока эти продукты не запрещены во всем Евросоюзе, в Латвию они могут попадать обходными путями.

Еврокомиссия предложила увеличить тарифы на российские и белорусские кормовые продукты. Тарифы будут относиться и к лузге подсолнечника и свекловичному жому с патокой, которые латвийские ограничения не затрагивают. На этой неделе по данному предложению прошли первые дискуссии на уровне стран-участниц.

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