Латвийская компания поставляла для литовского проекта газового соединения комплектующие из России

Прошлым летом появились подозрения, что в многомиллионном литовском газовом соединении с Европой использовались компоненты российского производства. Их поставляло латвийское предприятие. Теперь эти подозрения подтверждают физические доказательства. На прошлой неделе по просьбе литовских стражей порядка обыски были проведены и в Латвии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
500-километровый газопровод GIPL был торжественно открыт два года назад. Он впервые соединил Балтию с остальной Европой. Страны Балтии больше не являются изолированным островом, полностью зависящим от России и поставок СПГ по морю. Латвийская компания Conexus, управляющая газовой инфраструктурой, инвестировала в проект 14,7 миллиона евро.
"Подключение к GIPL дает Балтии в целом возможность получить доступ к европейскому рынку на более дальнем расстоянии. В течение этого времени, если мы посмотрим на потоки газа, они шли в обоих направлениях, что определялось коммерческой ситуацией", - указывает председатель правления Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Неполный год назад расследование литовского издания 15min с участием Nekā personīga раскрыло, что в проекте при помощи латвийского предприятия, возможно, поставлялись детали российского производства с завода, оснащающего и российскую военную индустрию. Теперь эти подозрения подтвердились.
"Теперь - год спустя - мы знаем точно, что это не только вероятность, а реальность. Amber Grid - государственное предприятие, управляющее трубопроводом GIPL - обнаружило маркировку российского завода "Этерно". Они соскоблили краску с разных частей трубопровода и получили физические доказательства", - указала руководитель исследовательского отдела 15min Юрате Дамулите.
"Этерно" - предприятие группы челябинского завода ChelPipe. Оттуда до вторжения России в Украину шла большая часть материалов для строительства трубопроводов в Балтии, так как они были дешевле произведенных в Европе.
Еще до начала строительства GIPL в Литве возник скандал, когда стало известно, что соединения для трубопроводов для этого объекта были заказаны в Челябинске. Литовское предприятие газовой инфраструктуры Amber Grid потребовало использовать в проекте только произведенные в ЕС детали. Строитель вместо российских деталей заказал такие же с польского завода Tasta и румынского Sara.
Однако описанные в документах как польские и румынские детали визуально отличались от того, что было поставлено в реальности. В сертификатах было меньше информации, чем нужно было. Заявленное сырье отличалось от того, которое использовалось на польском заводе. Подозрительные фитинги поставлялись не напрямую с завода, а латвийским предприятием Conti Chemical Company.
На прошлой неделе литовская Служба по расследованию финансовых преступлений провела обыски на нескольких объектах в Литве, после чего по их просьбе то же самое сделала Госполиция Латвии. Впрочем, она не раскрыла, на каких объектах побывала.
Предприятие также не предоставило журналистам Nekā personīga информацию об обысках.
В соединении GIPL используются те же детали челябинского производства, которые нужно было поменять. Но при посредничестве латвийской компании Conti Chemical и польской Tasta документы были подделаны.
В Литве из-за скандала полетели головы руководства Amber Grid. На генеральное предприятие проекта Alvora подали в суд. В результате этой схемы 157 участков стратегического трубопровода не имеют действующих сертификатов качества и безопасности.
"Мы здесь, в Латвии, много говорим о безопасности, возможном мошенничестве, что эти вещи вообще нельзя было увидеть, но у проекта был строгий технический надзор. Amber Grid считает, что Alvora встроила в проект трубопровода несертифицированные компоненты и их необходимо заменить. Несколько дней назад Amber Grid сообщила, что объявит международный конкурс", - указала Дамулите.
Челябинская группа предприятий принадлежит компании ТМК, владельцем которой до весны прошлого года был Дмитрий Пумпянский. Он был в первой группе олигархов, наиболее близких у Путину, на которые после вторжения России в Украину были наложены санкции Евросоюза. Челябинские заводы сменили владельцев, но по-прежнему находятся в санкционных списках из-за отраслевых ограничений.
Зарегистрированная в Риге Conti Chemical Company является одним из основных поставщиков газопроводов в Латвии, в том числе для государственной компании Conexus Baltic Grid. Предприятие принадлежит трем лицам - Самуилу Актоколсу (55%), Аркадию Когансу (30%) и Виктору Бродсу (15%). Компания была основана в 1994 году как дочернее предприятие швейцарской ABC Conti. В руководстве швейцарской фирмы в то время был скандально известный Григорий Лучанский.
До начала войны поставки продукции с этого завода были стандартной практикой. После начала войны по крайней мере для Conexus таких трубопроводов и фитингов не получали.
Используемые в магистральных газопроводах фитинги, оборудование давления и другие детали необходимо регистрировать в Латвийском регистре опасных устройств. Этим занимаются независимые инспекционные органы - в основном частные компании. При вводе газопровода в эксплуатацию оценивается общая безопасность конструкции, а не происхождение и документация каждой детали.
Компания Conexus, управляющая газовой инфраструктурой Латвии, объясняет, что поставщикам требуются два сертификата - от производителя и от независимого инспекционного органа. Conti Chemical Company - постоянный поставщик газопроводов и оборудования.
"Контроль строительной продукции в целом происходит, когда она поступает на рынок или встраивается в постройку. Как только она попадает в постройку, как только ее начинают использовать, контролировать продукт уже невозможно. В случае с трубопроводами их не видно, они находятся под землей. Мы регулярно проводим инспекции - в том числе в сфере предотвращения несчастных случаев на производстве - вместе с другими органами. У нас нет никаких признаков того, что существуют какие-либо значительные риски", - указала передаче директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.
Те, кто участвовал в литовском проекте, считают, что к организации схемы был причастен представитель челябинского завода Андрей Вайнштейн. Сам он написал в LinkedIn, что когда-то стажировался у латвийского евродепутата Татьяны Жданок. В этой роли он якобы помогал организовывать конференцию по энергетическому сотрудничеству между Европой и Россией. На этой неделе передаче не удалось связаться ни с Вайнштейном, ни со Жданок, но Вайнштейн удалил свою биографию из LinkedIn после того, как стало известно, что Жданок сотрудничала с российскими спецслужбами.
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