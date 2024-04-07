Латвийская компания поставляла для литовского проекта газового соединения комплектующие из России

Используемые в магистральных газопроводах фитинги, оборудование давления и другие детали необходимо регистрировать в Латвийском регистре опасных устройств. Этим занимаются независимые инспекционные органы - в основном частные компании. При вводе газопровода в эксплуатацию оценивается общая безопасность конструкции, а не происхождение и документация каждой детали.

Компания Conexus, управляющая газовой инфраструктурой Латвии, объясняет, что поставщикам требуются два сертификата - от производителя и от независимого инспекционного органа. Conti Chemical Company - постоянный поставщик газопроводов и оборудования.

"Контроль строительной продукции в целом происходит, когда она поступает на рынок или встраивается в постройку. Как только она попадает в постройку, как только ее начинают использовать, контролировать продукт уже невозможно. В случае с трубопроводами их не видно, они находятся под землей. Мы регулярно проводим инспекции - в том числе в сфере предотвращения несчастных случаев на производстве - вместе с другими органами. У нас нет никаких признаков того, что существуют какие-либо значительные риски", - указала передаче директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.

Те, кто участвовал в литовском проекте, считают, что к организации схемы был причастен представитель челябинского завода Андрей Вайнштейн. Сам он написал в LinkedIn, что когда-то стажировался у латвийского евродепутата Татьяны Жданок. В этой роли он якобы помогал организовывать конференцию по энергетическому сотрудничеству между Европой и Россией. На этой неделе передаче не удалось связаться ни с Вайнштейном, ни со Жданок, но Вайнштейн удалил свою биографию из LinkedIn после того, как стало известно, что Жданок сотрудничала с российскими спецслужбами.

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