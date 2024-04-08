В Latvenergo поделились, что происходит с ценой на электричество в Латвии

Помимо этого, влияние на стоимость электроэнергии в Балтии оказало увеличение производства возобновляемых энергоресурсов в регионе. Несмотря на то, что объем вырабатываемой электроэнергии на солнечных станциях сократился на 22%, его компенсировало повышение на 11% выработки гидроэлектростанций, а также на 9% - выработки ветропарков. При этом потоки энергии в Балтию за минувшую неделю выросли на 41% по сравнению с предыдущей неделей.

По информации биржи Nord Pool, работы по ремонту финско-эстонского межгосударственного соединения Estlink 2 продлены до 31 августа текущего года. Таким образом, из общей мощности, установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями, - 1016 мегаватт (МВт) - до конца августа будет доступно всего 358 МВт, что существенно ограничивает возможности импорта и экспорта электроэнергии между Северными странами и странами Балтии.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 8383 гигаватт-часа (ГВт/ч), объемы выработки - 8423 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 4% и достигло 504 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 5% больше, чем неделей ранее, составив 122 ГВт/ч. В Эстонии потребление поднялось на 9% - до 162 ГВт/ч. В Литве было потреблено 220 ГВт/ч электроэнергии, что всего на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4%, всего было произведено 404 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 1% меньше по сравнению с предыдущей неделей - 170 ГВт/ч. В Эстонии выработка сократилась на 11%, при этом было произведено 86 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 4% - до 148 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии был выше в 2,4 раза, в Эстонии он составил 53%, а в Литве - 67%. В странах Балтии было произведено 80% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

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