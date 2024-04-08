В Latvenergo поделились, что происходит с ценой на электричество в Латвии

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Латвии снизилась на 11% и составила 49,49 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству LETA представители АS Latvenergo.
На прошлой неделе цены на электроэнергию снизились почти во всех торговых округах Nord Pool. Средняя за неделю цена электроэнергии в Латвии и Литве одинаково снизилась на 11% и составила 49,49 евро за МВт/ч, а в Эстонии цена электроэнергии составила 49,54 евро за МВт/ч.
Стоимость системы Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 20% и составила 43,55 евро за МВт/ч. Средняя цена электроэнергии в Польше составила 74,17 евро за МВт/ч, в Германии - 45,46 евро за МВт/ч, а в Австрии - 42,55 евро за МВт/ч.
На прошлой неделе на снижение цен на электроэнергию главным образом повлиял рост на 50% выработки энергии ветра в Северных странах по сравнению с данными предыдущей недели.
Выраженный скачок выработки ветра 7 апреля обусловил отрицательные цены на электроэнергию почти во всех торговых округах биржи "Nord Pool", в том числе в странах Балтии.
Снижению цен способствовала и погода в Северных странах, где наблюдалась влага выше нормы, что положительно повлияло на приток воды и уровень заполняемости гидрорезервуаров. При этом на рынке энергопродуктов, кроме нефти, было отмечено снижение цен.
Помимо этого, влияние на стоимость электроэнергии в Балтии оказало увеличение производства возобновляемых энергоресурсов в регионе. Несмотря на то, что объем вырабатываемой электроэнергии на солнечных станциях сократился на 22%, его компенсировало повышение на 11% выработки гидроэлектростанций, а также на 9% - выработки ветропарков. При этом потоки энергии в Балтию за минувшую неделю выросли на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
По информации биржи Nord Pool, работы по ремонту финско-эстонского межгосударственного соединения Estlink 2 продлены до 31 августа текущего года. Таким образом, из общей мощности, установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями, - 1016 мегаватт (МВт) - до конца августа будет доступно всего 358 МВт, что существенно ограничивает возможности импорта и экспорта электроэнергии между Северными странами и странами Балтии.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 8383 гигаватт-часа (ГВт/ч), объемы выработки - 8423 ГВт/ч.
Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 4% и достигло 504 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 5% больше, чем неделей ранее, составив 122 ГВт/ч. В Эстонии потребление поднялось на 9% - до 162 ГВт/ч. В Литве было потреблено 220 ГВт/ч электроэнергии, что всего на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4%, всего было произведено 404 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 1% меньше по сравнению с предыдущей неделей - 170 ГВт/ч. В Эстонии выработка сократилась на 11%, при этом было произведено 86 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 4% - до 148 ГВт/ч.
На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии был выше в 2,4 раза, в Эстонии он составил 53%, а в Литве - 67%. В странах Балтии было произведено 80% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.
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