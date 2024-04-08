Фото ⟩ Как будет выглядеть мост для пешеходов и велосипедистов через канал Зунда

В проекте, завоевавшем первое место, качественные решения общественного пространства были достигнуты за счет создания широких террас у кромки воды, благоустроенных скверов и обильной зелени в обоих концах моста.

Галерея: Мост для пешеходов и велосипедистов через канал Зунда

При строительстве моста предлагается использовать клееные деревянные пролеты на железобетонных опорах.

Клееная древесина - экологически чистый материал, обладающий множеством преимуществ, таких как относительно небольшой собственный вес, высокая несущая способность и эстетическая привлекательность.

Эвелина Озола, главный дизайнер города Риги и член жюри конкурса, рассказала, что работа разработана с высокой степенью детализации и тщательно продумана.

"Строительство предлагаемого моста демонстрирует экологическую направленность. Интеграция моста в городскую среду заслуживает особой похвалы - на обоих берегах канала создано привлекательное, многофункциональное общественное открытое пространство", - пояснила Озола.

Второе место получил проект с девизом Zzuunnddss, авторами которого являются SIA MADE arhitekti в сотрудничестве с SIA Projekts 3 и Евой Абдуллиной.

Третье место присуждено проекту с девизом ZUT 001, разработанному SIA Levins arhitekti

Строительство моста считается важным проектом для строительства велосипедной дорожки Рига - Бабите - Пинки.

Строительство моста для пешеходов и велосипедистов запланировано до весны 2026 года. В будущем также планируется восстановить и улучшить инфраструктуру остальной территории прилегающей к каналу Зунда.

Муниципалитет наградит победителя конкурса 9000 евро.

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