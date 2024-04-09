Заявлениям властей не стоит верить: россияне готовятся к падению рубля

В то время как российские власти продолжают хвастаться стабильностью российской экономики и рубля, жители России ожидают, что курс рубля будет продолжать падать.
Как сообщает The Moscow Times, в марте жители России приобрели на финансовых рынках на 155,5 миллиарда рублей (1,55 миллиарда евро) больше иностранной валюты, чем продали. Этот показатель увеличился в марте в 1,5 раза по сравнению с февралем.
Как поясняет экономист Дмитрий Полевой, больше покупок валюты, чем в марте, было только в ноябре-декабре 2023 года, когда россияне купили валюты на 1,8-2 миллиарда долларов. Тогда это связывали с подготовкой к новогодним праздникам, во время которых многие жители покупали ценные подарки и отправлялись в путешествия.
"Россияне на рынке действуют контрциклически: покупают валюту, когда рубль укрепляется, и продают, когда он слабеет. В марте рубль продолжал слабеть, несмотря на то, что крупные экспортеры влили на рынок валюту на сумму 12,1 миллиарда долларов", - говорит экономист.
Рост спроса на иностранную валюту выглядит логичным, если учесть, что до мартовских выборов курс рубля был стабильным, но после выборов начал ослабевать.
Большинство платежей в иностранной валюте в России (81%) по-прежнему осуществляются в долларах и евро. Несмотря на все усилия российских властей, жители России по-прежнему отдают предпочтение "токсичным и недружественным" валютам. Сбережения на счетах физических лиц сокращаются, и по состоянию на 1 марта только 24% клиентов банков имели сбережения в "дружественных валютах".
Эксперт Андрей Третьяков называет покупку валюты среди населения "дополнительным фактором, создающим дополнительный спрос на иностранную валюту для компаний-экспортеров". Кроме того, есть признаки того, что поведение потребителей означает подготовку к падению курса рубля и, таким образом, обеспечение себя более безопасными иностранными валютами.
"Участники рынка либо не ожидают в ближайшее время разрешения проблем с внешними платежами, либо ожидают какого-то негативного события, которое окажет серьезное влияние на валютный рынок", - говорит Третьяков.
Спрос на валюту имеет очень широкое значение: чем больше жители покупают доллары и евро, тем больше это свидетельствует об обеспокоенности населения. Есть вероятность, что курс рубля, который сейчас находится в диапазоне от 91 до 94 рублей за доллар, к концу года стабилизируется около отметки в 100 рублей за доллар.
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