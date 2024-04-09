Заявлениям властей не стоит верить: россияне готовятся к падению рубля

Как сообщает The Moscow Times, в марте жители России приобрели на финансовых рынках на 155,5 миллиарда рублей (1,55 миллиарда евро) больше иностранной валюты, чем продали. Этот показатель увеличился в марте в 1,5 раза по сравнению с февралем.

Как поясняет экономист Дмитрий Полевой, больше покупок валюты, чем в марте, было только в ноябре-декабре 2023 года, когда россияне купили валюты на 1,8-2 миллиарда долларов. Тогда это связывали с подготовкой к новогодним праздникам, во время которых многие жители покупали ценные подарки и отправлялись в путешествия.

"Россияне на рынке действуют контрциклически: покупают валюту, когда рубль укрепляется, и продают, когда он слабеет. В марте рубль продолжал слабеть, несмотря на то, что крупные экспортеры влили на рынок валюту на сумму 12,1 миллиарда долларов", - говорит экономист.

Рост спроса на иностранную валюту выглядит логичным, если учесть, что до мартовских выборов курс рубля был стабильным, но после выборов начал ослабевать.