Квартиры в домах какой серии в Латвии покупают чаще всего?

Согласно информации, обобщенной банком Luminor, наиболее активным сегментом на рынке жилья по-прежнему являются квартиры в серийных или типовых домах, построенных в советское время, и чаще всего приобретаются отремонтированные двухкомнатные квартиры в домах 464-ой серии или литовском проекте. Руководитель отдела кредитования жилья банка Luminor Каспар Саусайс объясняет причины, почему это самый популярный выбор, каковы плюсы и минусы серийных зданий и что можно ожидать в этом сегменте в будущем.
Согласно данным, обобщенным банком Luminor, в первую тройку наиболее востребованных квартир входят квартиры в домах 464-ой серии или так называемых литовских проектах, в проектах времен Хрущева и в спецпроектах. Имеется большое предложение, и их цены сравнительно невысокие, а также эти проекты широко доступны в наиболее активных районах Риги. Наиболее востребованными с точки зрения размера по-прежнему являются двухкомнатные квартиры.
"В последнее время увеличился спрос именно на отремонтированные квартиры, потому что заметно выросли цены на ремонт, и для его выполнения требуется дополнительное время", – отмечает Саусайс.
Серийные дома имеют удачное местоположение, но находятся в недостаточно хорошем техническом состоянии
При поиске лучшей квартиры для покупки одним из важнейших факторов выбора является местоположение, и это один из плюсов серийных зданий по сравнению с новыми проектами. Серийные здания с типовыми квартирами есть практически во всех экономически активных локациях, к тому же имеется относительно обширное предложение. Эти квартиры также более доступны с точки зрения цены для большинства заемщиков, если сравнивать с новыми проектами.
Тем не менее, хотя цены квартир в этих зданиях заметно ниже, чем в новых проектах, существует ряд нюансов, которые следует учитывать, чтобы купленное жилье не стало обременением в будущем. При оценке серийных квартир в домах, построенных в советское время, все больше внимания уделяется техническому состоянию здания.
"Серьезнейшим недостатком серийных квартир можно назвать общее техническое состояние здания, которое во многих случаях оставляет желать лучшего – особенно в плане энергоэффективности. Поэтому и образуются сравнительно большие платежи за коммунальные услуги. Во многих местах также устарели технические решения зданий, например, стояки, которые регулярно являются причиной аварийных ситуаций.
Техническое состояние в большой мере зависит от того, как содержится дом – выполняются ли плановые ремонтные работы или же только устраняются аварии. Во многих случаях не проявляется забота о выполнении регулярных вложений в улучшение технического состояния дома, не говоря уже о реновации домов, которую проводят относительно редко.
Чаще всего проблемы связаны с устаревшей системой водоснабжения и канализации, также необходимо обращать внимание на состояние крыши. Тем не менее, и со стороны властей проводятся обследования зданий серийных проектов и их признают пригодными для проживания, поэтому не стоит волноваться, что они в целом могут иметь какие-либо критические повреждения", – сообщает Саусайс.
Эксперт прогнозирует, что цены типовых квартир в ближайшем будущем сохранятся на нынешнем уровне с тенденцией на увеличение. Однако большое значение играет местоположение жилья – в наиболее востребованных районах, например, Агенскалнсе, Тейке и центре, цены на квартиры могут расти более стремительно.
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