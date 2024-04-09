Квартиры в домах какой серии в Латвии покупают чаще всего?

Тем не менее, хотя цены квартир в этих зданиях заметно ниже, чем в новых проектах, существует ряд нюансов, которые следует учитывать, чтобы купленное жилье не стало обременением в будущем. При оценке серийных квартир в домах, построенных в советское время, все больше внимания уделяется техническому состоянию здания.

"Серьезнейшим недостатком серийных квартир можно назвать общее техническое состояние здания, которое во многих случаях оставляет желать лучшего – особенно в плане энергоэффективности. Поэтому и образуются сравнительно большие платежи за коммунальные услуги. Во многих местах также устарели технические решения зданий, например, стояки, которые регулярно являются причиной аварийных ситуаций.

Техническое состояние в большой мере зависит от того, как содержится дом – выполняются ли плановые ремонтные работы или же только устраняются аварии. Во многих случаях не проявляется забота о выполнении регулярных вложений в улучшение технического состояния дома, не говоря уже о реновации домов, которую проводят относительно редко.

Чаще всего проблемы связаны с устаревшей системой водоснабжения и канализации, также необходимо обращать внимание на состояние крыши. Тем не менее, и со стороны властей проводятся обследования зданий серийных проектов и их признают пригодными для проживания, поэтому не стоит волноваться, что они в целом могут иметь какие-либо критические повреждения", – сообщает Саусайс.

Эксперт прогнозирует, что цены типовых квартир в ближайшем будущем сохранятся на нынешнем уровне с тенденцией на увеличение. Однако большое значение играет местоположение жилья – в наиболее востребованных районах, например, Агенскалнсе, Тейке и центре, цены на квартиры могут расти более стремительно.

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