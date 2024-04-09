В среду тепло сохранится не везде

Предстоящая ночь будет теплой - +9...+14 градусов, лишь местами на Курземском побережье температура понизится до +5 градусов. Во многих регионах ночью образуется туман.

В течение дня западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в среду составит от +8 градусов на западном побережье Курземе до +24 градусов в Латгале.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +13 градусов, днем - до +19 градусов, а к вечеру опустится до +10 градусов.

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