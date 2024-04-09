Уходящий день стал самым теплым 9 апреля в истории наблюдений Латвии, но уже завтра в стране похолодает. Помимо этого, очередной вторник запомнится тюремным приговором для мужчины, напавшего на молодого человека с украинским флагом, спорами о полицейском кортеже и другими событиями. Об этих и остальных главных новостях уходящего вторника - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 9 апреля ⟩ Новые данные о падении машины в Даугаву, ограничения на продажу алкоголя и экскурсия по Маскачке
Новости Латвии:
Государственная полиция призывает отозваться очевидцев происшествия на набережной 11 Ноября, где автомобиль упал в Даугаву. Кроме того, стражи порядка просят отозваться пассажира, который в Старой Риге покинул вышеупомянутый автомобиль незадолго до случившегося.
Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам сегодня поддержала поправки к закону об обороте алкогольных напитков, вводящие новые временные ограничения на продажу алкоголя - с понедельника по субботу его можно продавать с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - с 10 утра до 6 вечера.
На прошлой неделе о своей отставке заявил председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, оказавшийся в центре громкого скандала. До сих пор существуют разные версии того, кто эта женщина, ногу которой видели в машине Ласманиса во время прямой трансляции с заседания комиссии.
Латгальский районный суд приговорил 32-летнего мужчину за сексуальное насилие над малолетней дочерью и ее изнасилование к самой суровой мере наказания - пожизненному заключению, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Во вторник, 9 апреля, Курземский районный суд приговорил Валерия Лазарева к двум годам реального лишения свободы за нападение на человека с украинским флагом, сообщает суд.
В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина срывает украинский флаг с флагштока в центре Риги. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
За рубежом:
Латвийская компания Fast Bunkering оказывает услуги по бункеровке топлива с танкера для российских судов у берегов острова Готланд. Это вызывает обеспокоенность шведских властей из-за возможного ущерба окружающей среде в случае аварии, сообщает шведская общественная телекомпания SVT.
Во второй половине дня в понедельник, 8 апреля, в Каунасском районе Литвы после взрыва обрушился одноэтажный жилой дом, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на местную газету Kauno diena.
Интересное чтиво:
Московский форштадт, или проще говоря - Маскачка. Ходят слухи, что это самый опасный район Риги. Непонятно, так ли это, но то, что это один из самых неоднозначных районов столицы - это точно.
RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.
Широкое обсуждение в социальных сетях вызвало видео, на котором водитель жалуется на правоохранителей - полицейский эскорт якобы агрессивно вынудил встречный автомобиль съехать на обочину. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Шоумен, комик и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой отреагировали на видеообращение 3-летней украинской блогерши Надежды Чекман. Их комментарии видны под ее публикацией, пишет Limon.ee.
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