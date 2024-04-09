Главное за 9 апреля ⟩ Новые данные о падении машины в Даугаву, ограничения на продажу алкоголя и экскурсия по Маскачке

Новости Латвии:

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев происшествия на набережной 11 Ноября, где автомобиль упал в Даугаву. Кроме того, стражи порядка просят отозваться пассажира, который в Старой Риге покинул вышеупомянутый автомобиль незадолго до случившегося.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам сегодня поддержала поправки к закону об обороте алкогольных напитков, вводящие новые временные ограничения на продажу алкоголя - с понедельника по субботу его можно продавать с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - с 10 утра до 6 вечера.

На прошлой неделе о своей отставке заявил председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, оказавшийся в центре громкого скандала. До сих пор существуют разные версии того, кто эта женщина, ногу которой видели в машине Ласманиса во время прямой трансляции с заседания комиссии.

Латгальский районный суд приговорил 32-летнего мужчину за сексуальное насилие над малолетней дочерью и ее изнасилование к самой суровой мере наказания - пожизненному заключению, сообщили агентству LETA в прокуратуре.