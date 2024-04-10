В Латвии внедрят единый билет на общественный транспорт

Единая система необходима для обеспечения онлайн-продажи во всех местах продажи билетов на общественный транспорт.

"АТД обещала, что система продажи билетов станет проще, и так оно и будет. До сих пор у перевозчиков не было единой системы", - сказал Цауне.

Он рассказал, что в новой системе будет пять основных видов билетов - на одну поездку, на один, три, пять и 30 дней. Для тех пассажиров, которые пользуются общественным транспортом достаточно часто, но им не нужен месячный проездной, предусмотрены билеты на 10 и 20 поездок.

Единую систему билетов вначале внедрит АS Pasažieru vilciens, а затем она будет постепенно внедряться и в автобусных перевозках.

Цауне подчеркнул, что АТД поставила перед собой цель полностью запустить новую систему продажи билетов в первом квартале 2025 года, в идеале - в феврале. Однако такие проекты, где задействовано более 20 сторон, не являются простыми. "Мы движемся к намеченной цели, но допускаем, что в силу различных обстоятельств это может занять больше времени", - добавил руководитель дирекции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!